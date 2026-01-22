У 2025 році за кордон виїхали й не повернулися понад 290 тисяч українців

Українські біженці. Фото: Ганнібал Ганшке/EFE

Упродовж 2025 року за кордон виїхали й не повернулися 290,3 тисячі українців. Це у 1,5 рази менше, ніж у 2024 році.

Про це свідчить дослідження платформи «Опендатабот».

Зазначається, що загалом за чотири роки повномасштабної війни з України офіційно виїхали й не повернулися 3,1 мільйона громадян. Із них 72% залишили країну у перший рік великої війни.

Дослідження також показало, що у 2025 році в Україні зафіксували 37 088 261 офіційний перетин державного кордону. З них 18,4 мільйона разів люди в’їжджали в Україну, а 18,7 мільйона разів — виїжджали з неї.

86% усіх перетинів кордону здійснили саме громадяни України. У середньому торік українці перетинали кордон близько 2,7 мільйона разів щомісяця. Для порівняння, у попередні роки цей показник тримався на рівні 2,5 мільйона.

Понад 290 тисяч українців виїхали за кордон і не повернулися у 2025 році. Інфографіка: Опендатабот

В «Опендатабот» зазначають, що попри зростання загальної кількості перетинів, різниця між тими, хто виїхав і хто повернувся, поступово скорочується.

«Попри те, що рік до року кордон перетинають частіше, кількість умовних неповернень — себто різниця між громадянами, що виїхали, та тими, хто повернувся — поступово скорочується. За рік з України виїхали 16,1 мільйона українців, а повернулися — 15,8 мільйона. Різниця — 290 тисяч громадян, які не повернулись. Це у 1,5 рази менше, ніж у 2024 році — тоді додому не повернулось майже 443 тисячі», — йдеться у повідомленні.

За даними дослідження, загалом 3,1 мільйона громадян офіційно виїхали з підконтрольної території України та не повернулися за чотири роки повномасштабної війни. 72% із них зробили це у перший рік повномасштабного вторгнення.

Раніше також повідомлялось, що у 2025 році у Німеччині суттєво скоротилася кількість заяв на надання притулку, водночас кількість депортацій зросла.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року Євросоюз зареєстрував рекордну за останні два роки кількість заяв від українців на отримання тимчасового захисту. Порівняно з серпнем показник зріс майже наполовину.