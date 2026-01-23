У Херсоні мешканцям пообіцяли компенсацію за зруйноване житло

Будинок у мікрорайоні Корабел в Херсоні, травень 2025 року. Фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

У Херсонській міській територіальній громаді відбулося засідання комісії, яка розглядає заяви на компенсацію за житло, знищене внаслідок бойових дій.

Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що за результатами засідання комісія погодила виплати на придбання нового житла для 11 заявників. Загальна сума нарахованої компенсації становить 16 209 939,60 гривень. Також було поновлено розгляд ще однієї раніше поданої заяви.

Окремо комісія розглянула сім звернень на отримання житлових сертифікатів, які раніше скерували на доопрацювання. У зв’язку зі зростанням опосередкованої вартості будівництва житла в регіоні розмір компенсації для цих родин збільшили.

Нагадаємо, що станом на січень 2026 року на території Миколаївської області обстрілами пошкоджено майже 12 тисяч приватних будинків, з яких наразі відновлена третина.

Днями у департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва заявили, що відбудова пошкоджених обстрілами житлових будинків і надалі залишатиметься ключовим пріоритетом роботи у 2026 році.