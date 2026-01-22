Відновлення будинків залишиться головним пріоритетом на 2026 рік для Департаменту ЖКГ, — Бездольний

Зруйнований будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, вересень 2024 року, фото: «МикВісті»

Відбудова пошкоджених обстрілами житлових будинків і надалі залишатиметься ключовим пріоритетом роботи департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва у 2026 році.

Про це заявив директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний під час брифінгу сьогодні, 22 січня, пишуть «МикВісті».

Загалом за 2025 рік департамент провів 42 огляди аварійних та пошкоджених внаслідок російської збройної агресії будинків.

Звіт з проведених робіт Департаментом ЖКГ за 2025 рік. Скриншот презентації департамент ЖКГ

За словами Дмитра Бездольного, через тяжку фінансову ситуацію місто зосередить увагу на тих можливостях відбудови, які відкриваються в межах міжнародної співпраці.

— У першу чергу треба розуміти, що навіть попри погане фінансування в цьому році ми поки трішки фокус уваги зміщуємо на ті можливості, які надаються в рамках міжнародної співпраці, — пояснив Дмитро Бездольний.

Мережа співпраці Миколаївського ДЖКГ та міжнародних партнерів. Скриншот Департаменту ЖКГ

Зокрема він згадав про проєкт «HOPE»у межах якого Миколаїв отримав 150 мільйонів гривень Світового банку у на створення проєктів відбудови 54 багатоповерхівок та навколишньої території. До цього переліку увійшло щонайменше чотири будинки, які вже мають розроблену проєктно-кошторисну документацію.

Нагадаємо, нещодавно мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що розраховує на те що після розробки проєктної документації на відновлення 54 житлових багатоповерхівок за проєктом «Hope» Світовий банк профінансує їх відбудову.

Читайте також статтю «МикВісті» «Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку»

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планували витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».

У Миколаєві також завершили роботи з відновлення житлового будинку на вулиці Євгенія Логінова (Крилова), 8, який зазнав руйнувань унаслідок російського ракетного удару.

Загалом від початку повномасштабної війни на розробку проєктів відбудови 32 багатоквартирних будинків з бюджету Миколаєва витратили 9,2 мільйона гривень.