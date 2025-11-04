На проєкти відбудови багатоповерхівок з бюджету Миколаєва витратили ₴9,2 млн за чотири роки

Зруйнований будинок на Адміральській у центрі Миколаєва, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Від початку повномасштабної війни на розробку проєктів відбудови 32 багатоквартирних будинків з бюджету Миколаєва витратили 9,2 мільйона гривень.

Про це у відповідь на інформаційний запит «МикВісті» повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства міської ради.

Найнижча вартість розробки проєктно-кошторисної документації складає 35,6 тисячі гривень — для будинку на Даля, 28. Найдорожча вартість розробки проєкту майже мільйон — 988,6 тисячі гривень для багатоквартирного будинку на Адміральській, 32.

Наразі вже є розроблена проєктна документація на відбудову 28 багатоповерхівок на 7,3 мільйона гривень. Ще по 4 будинку проєкти знаходяться у процесі розробки — їх загальна вартість 1,9 мільйона гривень.

Читайте також статтю «МикВісті» «Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання?».

Нагадаємо, Миколаїв отримав 150 мільйонів гривень Світового банку у межах проєкту «HOPE» на створення проєктів відбудови 54 багатоповерхівок та навколишньої території. До цього переліку увійшло щонайменше чотири будинки, які вже мають розроблену проєктно-кошторисну документацію.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».