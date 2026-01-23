В облтеплоенерго оновили розклад роботи точок безоплатної видачі води на вихідні
17:17, 23 січня, 2026
У комунальному підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» оновили графіки роботи точок видачі очищеної води у Миколаєві на період 23–25 січня. Пункти працюватимуть під час відключень електроенергії у різних районах міста з 08:00 – 12:00 та з 16:00 – 20:00
Про це говориться в повідомленні МОТЕ.
Інгульський район:
- вул. Миколаївська, 34-б
- вул. Китобоїв, 7-а
- вул. Казарського, 2-к
- Херсонське шосе, 40-к
- вул. Передова, 69-к
- вул. Яворницького, 2
- вул. Листопадова, 1-к
- вул. Миколаївська, 5-а
- пров. Полярний, 2-к
- вул. Бедзая, 215-д
- просп. Миру, 25-к
- вул. Космонавтів, 144-к
Заводський район:
- вул. Біла, 71
- вул. Курортна, 11-а
- вул. Ген. Олекси Алмазова, 20-а
- вул. Ген. Олекси Алмазова, 51-а
- вул. Дачна, 7-б
- пров. Транспортний, 6/2
Центральний район:
- просп. Героїв України, 21-а
- просп. Героїв України, 91-к
- вул. Малко-Тирнівська, 1-а
- вул. Оберегова, 6-б
- вул. 6 Слобідська, 45
- вул. Колодязна, 10-в
- вул. Колодязна, 15-в
- вул. 2 Екіпажна, 4-і
- вул. Безіменна, 91-в
- просп. Центральний, 21-к
- вул. Корабелів, 14
Корабельний район:
- вул. Вільна, 38-к
- просп. Богоявленський, 325/4
- вул. Дунайської флотилії, 5-а
- вул. Янтарна, 67-в
- просп. Корабелів, 2-а
- вул. Медиків, 8-к
- вул. Рибна, 1-і
У разі виникнення запитань, відсутності води на точках роздачі або замерзання роздавачів в «Миколаївоблтеплоенерго» просять містян звертатися на гарячі лінії.
Контакти для звернень:
Гаряча лінія: 050 421 49 58;
Графік роботи:
Пн–Чт — 08:00–17:00, Пт — 08:00–16:00
(обідня перерва: 12:00–12:45)
Аварійно-диспетчерська служба:
(0512) 44 25 77;
067 821 85 89;
095 822 11 66 (цілодобово).
Нагадаємо, у Миколаєві через морози та відключення електроенергії виникли проблеми з роботою точок видачі води — крани замерзають, і люди не можуть набрати воду. Найстабільніше зараз працюють пункти, які встановлені «Миколаївоблтеплоенерго».
Читайте також статтю «МикВісті» про загальну ситуацію у місті «Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві».
