В облтеплоенерго оновили розклад роботи точок безоплатної видачі води на вихідні

Люди наповнюють пляшки на пунктах видачі питної води 19 січня. Фото: МикВістіЛюди наповнюють пляшки на пунктах видачі питної води 19 січня. Фото: МикВісті

У комунальному підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» оновили графіки роботи точок видачі очищеної води у Миколаєві на період 23–25 січня. Пункти працюватимуть під час відключень електроенергії у різних районах міста з 08:00 – 12:00 та з 16:00 – 20:00

Про це говориться в повідомленні МОТЕ.

Інгульський район:

  • вул. Миколаївська, 34-б
  • вул. Китобоїв, 7-а
  • вул. Казарського, 2-к
  • Херсонське шосе, 40-к
  • вул. Передова, 69-к
  • вул. Яворницького, 2
  • вул. Листопадова, 1-к
  • вул. Миколаївська, 5-а
  • пров. Полярний, 2-к
  • вул. Бедзая, 215-д
  • просп. Миру, 25-к
  • вул. Космонавтів, 144-к

Заводський район:

  • вул. Біла, 71
  • вул. Курортна, 11-а
  • вул. Ген. Олекси Алмазова, 20-а
  • вул. Ген. Олекси Алмазова, 51-а
  • вул. Дачна, 7-б
  • пров. Транспортний, 6/2

Центральний район:

  • просп. Героїв України, 21-а
  • просп. Героїв України, 91-к
  • вул. Малко-Тирнівська, 1-а
  • вул. Оберегова, 6-б
  • вул. 6 Слобідська, 45
  • вул. Колодязна, 10-в
  • вул. Колодязна, 15-в
  • вул. 2 Екіпажна, 4-і
  • вул. Безіменна, 91-в
  • просп. Центральний, 21-к
  • вул. Корабелів, 14

Корабельний район:

  • вул. Вільна, 38-к
  • просп. Богоявленський, 325/4
  • вул. Дунайської флотилії, 5-а
  • вул. Янтарна, 67-в
  • просп. Корабелів, 2-а
  • вул. Медиків, 8-к
  • вул. Рибна, 1-і

У разі виникнення запитань, відсутності води на точках роздачі або замерзання роздавачів в «Миколаївоблтеплоенерго» просять містян звертатися на гарячі лінії.

Контакти для звернень:

Гаряча лінія: 050 421 49 58;
Графік роботи:
Пн–Чт — 08:00–17:00, Пт — 08:00–16:00
(обідня перерва: 12:00–12:45)

Аварійно-диспетчерська служба:

(0512) 44 25 77;
067 821 85 89;
095 822 11 66 (цілодобово).

Нагадаємо, у Миколаєві через морози та відключення електроенергії виникли проблеми з роботою точок видачі води — крани замерзають, і люди не можуть набрати воду. Найстабільніше зараз працюють пункти, які встановлені «Миколаївоблтеплоенерго».

Читайте також статтю «МикВісті» про загальну ситуацію у місті «Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві».

Головне сьогодні