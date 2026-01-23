В облтеплоенерго оновили розклад роботи точок безоплатної видачі води на вихідні

Люди наповнюють пляшки на пунктах видачі питної води 19 січня. Фото: МикВісті

У комунальному підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» оновили графіки роботи точок видачі очищеної води у Миколаєві на період 23–25 січня. Пункти працюватимуть під час відключень електроенергії у різних районах міста з 08:00 – 12:00 та з 16:00 – 20:00

Про це говориться в повідомленні МОТЕ.

Інгульський район:

вул. Миколаївська, 34-б

вул. Китобоїв, 7-а

вул. Казарського, 2-к

Херсонське шосе, 40-к

вул. Передова, 69-к

вул. Яворницького, 2

вул. Листопадова, 1-к

вул. Миколаївська, 5-а

пров. Полярний, 2-к

вул. Бедзая, 215-д

просп. Миру, 25-к

вул. Космонавтів, 144-к

Заводський район:

вул. Біла, 71

вул. Курортна, 11-а

вул. Ген. Олекси Алмазова, 20-а

вул. Ген. Олекси Алмазова, 51-а

вул. Дачна, 7-б

пров. Транспортний, 6/2

Центральний район:

просп. Героїв України, 21-а

просп. Героїв України, 91-к

вул. Малко-Тирнівська, 1-а

вул. Оберегова, 6-б

вул. 6 Слобідська, 45

вул. Колодязна, 10-в

вул. Колодязна, 15-в

вул. 2 Екіпажна, 4-і

вул. Безіменна, 91-в

просп. Центральний, 21-к

вул. Корабелів, 14

Корабельний район:

вул. Вільна, 38-к

просп. Богоявленський, 325/4

вул. Дунайської флотилії, 5-а

вул. Янтарна, 67-в

просп. Корабелів, 2-а

вул. Медиків, 8-к

вул. Рибна, 1-і

У разі виникнення запитань, відсутності води на точках роздачі або замерзання роздавачів в «Миколаївоблтеплоенерго» просять містян звертатися на гарячі лінії.

Контакти для звернень:

Гаряча лінія: 050 421 49 58;

Графік роботи:

Пн–Чт — 08:00–17:00, Пт — 08:00–16:00

(обідня перерва: 12:00–12:45)

Аварійно-диспетчерська служба:

(0512) 44 25 77;

067 821 85 89;

095 822 11 66 (цілодобово).

Нагадаємо, у Миколаєві через морози та відключення електроенергії виникли проблеми з роботою точок видачі води — крани замерзають, і люди не можуть набрати воду. Найстабільніше зараз працюють пункти, які встановлені «Миколаївоблтеплоенерго».

