Південноукраїнськ отримав офіційний бренд міста

Південноукраїнськ, фото Discover.ua

Депутати Південноукраїнської міської ради на Миколаївщині під час сесії затвердили бренд-бук громади.

Відповідне рішення ухвалили на 68-й сесії міськради, повідомляють «МикВісті».

Начальниця управління молоді, спорту та культури Неля Захарко зазначила, що бренд міста в основі візуальної айдентики — логотип у формі серця. Візитівкою Південноукраїнська стали зображення перехрещених шабель, сокола, острова Гард, а також місцевих пам’яток — Берегині та церкви, висічених у скелях над Південним Бугом.

Логотип Південноукраїнська, скриншот з бренд-буку міста

Ключові символи громади:

сокіл — козацький символ сонця й світла, перемоги та переваги, захисту і свободи;

перехрещені шаблі — уособлення героїчного козацького минулого цієї місцевості;

образ міста, розташованого на скелястому березі річки Південний Буг над піщаним пляжем;

схематичне зображення острова Гард на воді у формі літери «G» (Gard);

впізнавана пам’ятка краю — берегиня та церква, висічені у скелі над річкою.

«Ідея бренду — показати, що Південноукраїнськ — це місто, де минуле і сучасність поєднуються в єдину мозаїку вражень. Його бренд – це історія про свободу, силу, духовність, любов до рідного краю. Це місто, яке пам’ятає свої козацькі корені і водночас упевнено дивиться у майбутнє», — так описала його Неля Захарко.

Начальниця управління молоді, спорту та культури Неля Захарко. Фото: Південноукраїнська міська рада Депутати Південноукраїнської міської ради. Фото: міська рада

Логотип виконаний у кольорах, характерних для місцевої природи: бурштиновому, зеленому та синьому. Як зазначається у бренд-буці, ці відтінки символізують річку Південний Буг, піщані пляжі та зелені береги навколо міста.

Розробкою бренд-буку займалася дизайн-студія «Нова палітра» на замовлення управління молоді, спорту та культури Південноукраїнської міської ради.

Начальниця управління молоді, спорту та культури Неля Захарко додала, що бренд вже презентували на іміджевих матеріалах міста. Затверджений логотип планують використовувати, як туристичний та друкувати на сувенірній продукції.

Нагадаємо, що у Південноукраїнську депутатам пропонують відновити посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та поновити на ній раніше звільненого Сергія Горностая. Це питання планують винести на розгляд сесії міської ради.