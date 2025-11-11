В Південноукраїнську збираються затвердити бренд міста: як він виглядатиме
12:00, 11 листопада, 2025
Влада Південноукраїнська планує затвердити бренд-бук міста. Серед використаних у ньому символів сокіл, шаблі, місто на скелях, серце, острів Гард, берегиня та церква.
Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Південноукраїнської міської ради, пишуть «МикВісті».
Логотип міста — мозаїка вражень. Вона створена у формі серця, в якому поєднані наступні символи:
- Сокіл — козацький символ сонця й світла, перемоги й переваги, захисту й свободи;
- Перехрещені шаблі як символ героїчного козацького минулого цієї місцевості;
- Місто, яке знаходиться на скелястому березі річки Південний Буг над піщаним пляжем;
- Схематичне зображення острова Гард на воді у формі літери «G» (Gard);
- Впізнавана памʼятка місцевості — берегиня та церква, висічені на скелі над річкою.
Основна палітра кольорів — бурштиновий, зелений та синій.
В проєкті рішення зазначається, бренд-бук має допомогти формувати та поширювати позитивний імідж Південноукраїнська в Україні та за кордоном, підвищувати його культурний, туристичний, економічний та соціальний потенціал.
Нагадаємо, у Південноукраїнську планують провести демонтаж та реставрацію низки пам’ятних знаків, аби привести їх у відповідність до українського законодавства та стандартів державної мови.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.
