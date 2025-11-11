  • вівторок

В Південноукраїнську збираються затвердити бренд міста: як він виглядатиме

Місто Південноукраїнськ, фото: «МикВісті»Місто Південноукраїнськ, фото: «МикВісті»

Влада Південноукраїнська планує затвердити бренд-бук міста. Серед використаних у ньому символів сокіл, шаблі, місто на скелях, серце, острів Гард, берегиня та церква.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Південноукраїнської міської ради, пишуть «МикВісті».

Логотип міста — мозаїка вражень. Вона створена у формі серця, в якому поєднані наступні символи:

  • Сокіл — козацький символ сонця й світла, перемоги й переваги, захисту й свободи;
  • Перехрещені шаблі як символ героїчного козацького минулого цієї місцевості;
  • Місто, яке знаходиться на скелястому березі річки Південний Буг над піщаним пляжем;
  • Схематичне зображення острова Гард на воді у формі літери «G» (Gard);
  • Впізнавана памʼятка місцевості — берегиня та церква, висічені на скелі над річкою.
Логотип Південноукраїнська, скриншот з бренд-буку містаЛоготип Південноукраїнська, скриншот з бренд-буку міста
Символи, що використовуються у логотипі Південноукраїнська, скриншот з бренд-буку містаСимволи, що використовуються у логотипі Південноукраїнська, скриншот з бренд-буку міста

Основна палітра кольорів — бурштиновий, зелений та синій.

В проєкті рішення зазначається, бренд-бук має допомогти формувати та поширювати позитивний імідж Південноукраїнська в Україні та за кордоном, підвищувати його культурний, туристичний, економічний та соціальний потенціал.

Нагадаємо, у Південноукраїнську планують провести демонтаж та реставрацію низки пам’ятних знаків, аби привести їх у відповідність до українського законодавства та стандартів державної мови.

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

