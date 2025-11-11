В Південноукраїнську збираються затвердити бренд міста: як він виглядатиме

Місто Південноукраїнськ, фото: «МикВісті»

Влада Південноукраїнська планує затвердити бренд-бук міста. Серед використаних у ньому символів сокіл, шаблі, місто на скелях, серце, острів Гард, берегиня та церква.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Південноукраїнської міської ради, пишуть «МикВісті».

Логотип міста — мозаїка вражень. Вона створена у формі серця, в якому поєднані наступні символи:

Сокіл — козацький символ сонця й світла, перемоги й переваги, захисту й свободи;

— козацький символ сонця й світла, перемоги й переваги, захисту й свободи; Перехрещені шаблі як символ героїчного козацького минулого цієї місцевості;

як символ героїчного козацького минулого цієї місцевості; Місто , яке знаходиться на скелястому березі річки Південний Буг над піщаним пляжем;

, яке знаходиться на скелястому березі річки Південний Буг над піщаним пляжем; Схематичне зображення острова Гард на воді у формі літери «G» (Gard);

на воді у формі літери «G» (Gard); Впізнавана памʼятка місцевості — берегиня та церква, висічені на скелі над річкою.

Логотип Південноукраїнська, скриншот з бренд-буку міста

Символи, що використовуються у логотипі Південноукраїнська, скриншот з бренд-буку міста

Основна палітра кольорів — бурштиновий, зелений та синій.

В проєкті рішення зазначається, бренд-бук має допомогти формувати та поширювати позитивний імідж Південноукраїнська в Україні та за кордоном, підвищувати його культурний, туристичний, економічний та соціальний потенціал.

Нагадаємо, у Південноукраїнську планують провести демонтаж та реставрацію низки пам’ятних знаків, аби привести їх у відповідність до українського законодавства та стандартів державної мови.