У Південноукраїнську планують демонтувати і реставрувати пам’ятні знаки в рамках деколонізації

Місто Південноукраїнськ, фото: «МикВісті»

У Південноукраїнську планують провести демонтаж та реставрацію низки пам’ятних знаків, аби привести їх у відповідність до українського законодавства та стандартів державної мови.

Відповідний документ розміщено на офіційному сайті міськради.

Зазначається, що у громаді оглянули Меморіальний комплекс Захисників України, сквер Перемоги, бульвар Мрій, скелі «Пугач», а також пам’ятні знаки в населених пунктів громади — селищі Костянтинівка та сіл Бузьке, Панкратове й Іванівка.

Зокрема, планують демонтувати:

конструкцію «Вічний вогонь» біля Меморіального комплексу Захисників України;

пам’ятник радянському фізику Ігорю Курчатову на бульварі Мрій;

пам’ятний знак «1941–1945» у тому ж районі.

Разом із цим передбачено реставрацію інших пам’ятних об’єктів. Так, на плитах з прізвищами загиблих приберуть радянські зірки, на знаку «Пам’яті війни в Афганістані» та меморіалі «Чорнобильська Мадонна» замінять російськомовні написи на українські. Також сквері Перемоги відкоригують назву та приберуть радянські згадки про «40-летие победы советского народа», а на пам’ятному знаку біля скелі «Пугач» перекладуть написи українською, замінять зірку на прапор України й оновлять територію довкола.

Окрім того, роботи з демонтажу та реставрації пам’ятних знаків проведуть у Костянтинівці, Бузькому, Панкратовому та Іванівці згідно з актом обстеження від червня 2025 року.

Виконання цих планують доручити КП «Служба комунального господарства» з можливістю залучення підрядних організацій. Контроль за реалізацією рішення покладено на профільну депутатську комісію міської ради.

Зазначимо, що у січні цього року у Південноукраїнську вже було рішення про демонтаж тих самих трьох пам’ятних знаків.

Нагадаємо, що у червні 2025 року Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування 185 населених пунктів у межах дерусифікації та деколонізації. Серед них — 10 у Миколаївській області.

Перед цим Верховна Рада перейменувала 18 населених пунктів на Миколаївщині.

Крім того, у травні 2025 року у Вознесенську офіційно перейменували парк імені 1-го Травня. Його нова назва — Парк Соборності.