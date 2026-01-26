УКС Миколаєва: На ремонт даху гімназії №10 потрібно ₴10,3 млн — роботи вже тривають
- Юлія Бойченко
12:16, 26 січня, 2026
На ремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі миколаївської гімназії №10 потрібно 10,3 мільйона гривень. Торік на ці роботи витратили 2 мільйона гривень.
Про це сказав керівник Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук під час брифінгу 22 січня, пишуть «МикВісті».
— Ця гімназія була пошкоджена внаслідок збройної агресії. Там працювали донорські організації, які влаштували ремонт внутрішніх приміщень та, якщо я не помиляюсь, найпростіше укриття. Проте роботи на покрівлі не були зроблені, тому управління розробило проєкт в 2025 році. Вартість заміни покрівлі складає 10,3 мільйона гривень. Фактично виконані роботи станом на грудень 2025 рік — майже 2 мільйона гривень: було замінено покрівельний матеріал на одному з корпусів, — сказав Олексій Савчук.
Він додав, що роботи з відновлення даху навчального закладу продовжать.
— Погодні умови надали змогу це все зробити — навіть в грудні ці роботи виконувались. Тому плануємо продовжити роботи: потрібно буде накрити другу частину корпусу, зробити покрівлю з мембрани безпосередньо спортивного залу, а також роботи з утеплення, — сказав Олексій Савчук.
Нагадаємо, уряд Данії фінансує будівництво нового протирадіаційного укриття в миколаївському ліцеї №61 — це буде перше шкільне укриття у мікрорайоні Варварівка.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews.
