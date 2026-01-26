 УКС Миколаєва: На ремонт даху гімназії №10 потрібно ₴10,3 млн — роботи вже тривають

УКС Миколаєва: На ремонт даху гімназії №10 потрібно ₴10,3 млн — роботи вже тривають

Покрівля миколаївської гімназії №10, скриншот з презентації Управління капбудівництваПокрівля миколаївської гімназії №10, скриншот з презентації Управління капбудівництва

На ремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі миколаївської гімназії №10 потрібно 10,3 мільйона гривень. Торік на ці роботи витратили 2 мільйона гривень.

Про це сказав керівник Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук під час брифінгу 22 січня, пишуть «МикВісті».

— Ця гімназія була пошкоджена внаслідок збройної агресії. Там працювали донорські організації, які влаштували ремонт внутрішніх приміщень та, якщо я не помиляюсь, найпростіше укриття. Проте роботи на покрівлі не були зроблені, тому управління розробило проєкт в 2025 році. Вартість заміни покрівлі складає 10,3 мільйона гривень. Фактично виконані роботи станом на грудень 2025 рік — майже 2 мільйона гривень: було замінено покрівельний матеріал на одному з корпусів, — сказав Олексій Савчук.

Він додав, що роботи з відновлення даху навчального закладу продовжать.

— Погодні умови надали змогу це все зробити — навіть в грудні ці роботи виконувались. Тому плануємо продовжити роботи: потрібно буде накрити другу частину корпусу, зробити покрівлю з мембрани безпосередньо спортивного залу, а також роботи з утеплення, — сказав Олексій Савчук.

Нагадаємо, уряд Данії фінансує будівництво нового протирадіаційного укриття в миколаївському ліцеї №61 — це буде перше шкільне укриття у мікрорайоні Варварівка.

