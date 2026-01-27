 Оксфордський словник обрав «мир» та «six-seven» як слова 2025 року

«Мир» та «six-seven»: Оксфордський словник назвав дитяче слово 2025 року та найпопулярніший сленг

Оксфордський словник обрав «мир» та «six-seven» як слова 2025 року.

Оксфордський словник визначив нове дитяче слово 2025 року — «мир». Водночас серед сленгових виразів лідером став молодіжний мем «six-seven».

Як повідомили в Oxford University Press, мовознавці опитали майже 5 тисяч британських дітей віком від 6 до 14 років.

До переліку лідерів увійшли слова «мир» (35% голосів), «штучний інтелект» (33%) і «стійкість» (21%).

— Наше дослідження показало, що діти добре обізнані з подіями у світі. Пояснюючи вибір слова «мир», кожна десята дитина згадувала війну. Деякі говорили про конкретні конфлікти — зокрема в Україні чи Секторі Гази. У відповідях часто звучали слова «потрібно», «хочу» і «повинно», коли діти закликали до миру в усьому світі, — зазначили в Oxford University Press.

До того ж, дані Oxford Children’s Corpus — найбільшої бази дитячих англомовних текстів, що містить понад пів мільярда слів, — свідчать: кількість згадок про мир у творах, поданих на конкурс BBC 500 Words, з 2015 року зросла на 60%.

Словосполучення «штучний інтелект» посіло друге місце, як і торік. Близько 20% дітей сказали, що чули й говорили про нього, і переважно мають позитивні асоціації з цією технологією.

Найпопулярнішим сленговим словом року став жарт «six-seven» — вигук без конкретного значення. Його обрали 47% опитаних. Понад чверть дітей зазначили, що цей вираз асоціюється у них із «веселощами» та «сміхом», а 72% підлітків сказали, що для них важливо мати слова, якими вони користуються лише з друзями.

Друге і третє місця серед сленгу посіли слова «аура» (у значенні стильності, впевненості, харизми та статусу) та «делулу» (людина, що живе в ілюзіях або має нереалістичні переконання) — з 24% і 7% голосів відповідно.

Нагадаємо, «переговори» стали словом 2025 року за версією словника сучасної української мови «Мислово».

