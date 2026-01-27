 В уряді пояснили, чому не можуть запровадити реєстр кривдників тварин

  • вівторок

    27 січня, 2026

  • -0.1°
    Легкий переохолоджений дощ

    Миколаїв

  • 27 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -0.1° Легкий переохолоджений дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Потребує законодавчих змін, — у Кабміні відповіли на петицію про реєстр кривдників тварин

В уряді пояснили, чому не можуть запровадити реєстр кривдників тварин. Фото: МикВістіВ уряді пояснили, чому не можуть запровадити реєстр кривдників тварин. Фото: МикВісті

Кабінет Міністрів розглянув петицію щодо посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, зокрема ідею створення окремого реєстру осіб, засуджених за такі злочини. В уряді зазначили, що реалізація цієї ініціативи потребує додаткових законодавчих змін.

У відповіді на петицію йдеться, що чинного правового регулювання для цього наразі недостатньо і «це потребує додаткових законодавчих змін».

Також зазначається, що в Україні вже посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Зокрема, раніше було оновлено низку норм законодавства для приведення їх у відповідність до директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу.

Реклама

Згідно із законом «Про захист тварин від жорстокого поводження», утримувати тварин заборонено особам, яких протягом року притягували до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з жорстоким поводженням з тваринами. Також заборона діє для осіб, засуджених за такі злочини, — протягом 10 років з моменту набрання обвинувальним вироком законної сили.

В уряді зазначають, що пропозиція авторки петиції про заборону опіки над тваринами щонайменше на 10 років після відбуття покарання, а також створення спеціального реєстру засуджених осіб потребують змін у регулюванні цивільних правочинів. Йдеться, зокрема, про можливі обмеження на купівлю та догляд за тваринами після внесення людини до такого реєстру.

Нагадаємо, що авторка петиції Людмила Царьова звертала увагу, що чинні норми законодавства у сфері захисту тварин, на її думку, не мають належного стримувального ефекту. Вона наголошувала, що стаття 299 Кримінального кодексу не передбачає достатньо суворої відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

У петиції також йшлося про необхідність запровадження чіткіших механізмів захисту тварин. Серед запропонованих кроків — диференціація покарання залежно від повторних випадків знущання або систематичних порушень, що могло б передбачати триваліші строки позбавлення волі.

Останні новини про: Тварини

Рятували з криги: у Миколаєві на Південному Бузі загинув лебідь
Біля нацпарку на Львівщині помітили понад сотню зубрів
На Одещині помітили рідкісного тхора, який занесений до Червоної книги
Реклама
Читайте також:
новини
«Бажано пересидіти вдома», — у мерії Миколаєва пояснили, що для боротьби з ожеледицею не вистачає комунальників

Юлія Бойченко
новини
Через ожеледицю у Миколаєві до травмпункту ЛШМД звернулися майже 50 людей, кількість постраждалих зростає

Даріна Мельничук
новини
Пологовий будинок №3 у Миколаєві недоотримує фінансування через падіння народжуваності

Альона Коханчук
новини
«Якщо є така потреба», — Сєнкевич заявив, що у ЦНАПах Миколаєва можуть видавати посвідчення водія

Анна Гакман
новини
Освіта, харчування дітей, супровід ветеранів: У Миколаєві планують перерозподілити ₴824 мільйона субвенцій

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Тварини

На Одещині помітили рідкісного тхора, який занесений до Червоної книги
Біля нацпарку на Львівщині помітили понад сотню зубрів
Рятували з криги: у Миколаєві на Південному Бузі загинув лебідь

За керівника миколаївського КП, де розслідують корупцію у справі світлофорів, внесли ₴1,3 млн застави

Через ожеледицю у Миколаєві до травмпункту ЛШМД звернулися майже 50 людей, кількість постраждалих зростає

4 години тому

Світла не буде 18 годин: графіки відключення на Миколаївщині 28 січня

Даріна Мельничук

Головне сьогодні