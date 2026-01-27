Потребує законодавчих змін, — у Кабміні відповіли на петицію про реєстр кривдників тварин

В уряді пояснили, чому не можуть запровадити реєстр кривдників тварин. Фото: МикВісті

Кабінет Міністрів розглянув петицію щодо посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, зокрема ідею створення окремого реєстру осіб, засуджених за такі злочини. В уряді зазначили, що реалізація цієї ініціативи потребує додаткових законодавчих змін.

У відповіді на петицію йдеться, що чинного правового регулювання для цього наразі недостатньо і «це потребує додаткових законодавчих змін».

Також зазначається, що в Україні вже посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Зокрема, раніше було оновлено низку норм законодавства для приведення їх у відповідність до директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу.

Реклама

Згідно із законом «Про захист тварин від жорстокого поводження», утримувати тварин заборонено особам, яких протягом року притягували до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з жорстоким поводженням з тваринами. Також заборона діє для осіб, засуджених за такі злочини, — протягом 10 років з моменту набрання обвинувальним вироком законної сили.

В уряді зазначають, що пропозиція авторки петиції про заборону опіки над тваринами щонайменше на 10 років після відбуття покарання, а також створення спеціального реєстру засуджених осіб потребують змін у регулюванні цивільних правочинів. Йдеться, зокрема, про можливі обмеження на купівлю та догляд за тваринами після внесення людини до такого реєстру.

Нагадаємо, що авторка петиції Людмила Царьова звертала увагу, що чинні норми законодавства у сфері захисту тварин, на її думку, не мають належного стримувального ефекту. Вона наголошувала, що стаття 299 Кримінального кодексу не передбачає достатньо суворої відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

У петиції також йшлося про необхідність запровадження чіткіших механізмів захисту тварин. Серед запропонованих кроків — диференціація покарання залежно від повторних випадків знущання або систематичних порушень, що могло б передбачати триваліші строки позбавлення волі.