Фото Трампа і Путіна з саміту на Алясці повісили в Білому домі
- Марія Хаміцевич
0:55, 29 січня, 2026
Журналістка PBS News Елізабет Ландерс повідомила про нову світлину в Білому домі, на якій зображені президент США Дональд Трамп і глава РФ Володимир Путін.
Про це вона написала у соцмережі X.
На фото зафіксований момент їхньої зустрічі під час літнього саміту на Алясці. За словами Елізабет Ландерс, раніше цього знімка в Білому домі вона не помічала.
«Також дещо помітила у районі вестибюля, який з'єднує Західне Крило з резиденцією, яку я не бачила раніше: фото президентів Трампа та Путіна у рамці на їхньому літньому саміті на Алясці», — йдеться в повідомленні.
Нижче цього зображення, за її словами, розміщене фото Дональда Трампа разом із його онучкою.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода щодо війни в Україні гальмується не Кремлем, а українською стороною. Американський президент заявив, що саме позиція Володимира Зеленського є причиною відсутності прогресу в переговорах.
