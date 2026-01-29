 У Білому домі з’явилося нове фото Трампа з Путіним

  • четвер

    29 січня, 2026

  • 3.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 3.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Фото Трампа і Путіна з саміту на Алясці повісили в Білому домі

У Білому домі з’явилося нове фото Трампа з Путіним. Фото: Елізабет ЛандерсУ Білому домі з’явилося нове фото Трампа з Путіним. Фото: Елізабет Ландерс

Журналістка PBS News Елізабет Ландерс повідомила про нову світлину в Білому домі, на якій зображені президент США Дональд Трамп і глава РФ Володимир Путін.

Про це вона написала у соцмережі X.

На фото зафіксований момент їхньої зустрічі під час літнього саміту на Алясці. За словами Елізабет Ландерс, раніше цього знімка в Білому домі вона не помічала.

«Також дещо помітила у районі вестибюля, який з'єднує Західне Крило з резиденцією, яку я не бачила раніше: фото президентів Трампа та Путіна у рамці на їхньому літньому саміті на Алясці», — йдеться в повідомленні.

Нижче цього зображення, за її словами, розміщене фото Дональда Трампа разом із його онучкою.

У Білому домі з’явилося нове фото Трампа з Путіним. Фото: Елізабет ЛандерсУ Білому домі з’явилося нове фото Трампа з Путіним. Фото: Елізабет Ландерс

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода щодо війни в Україні гальмується не Кремлем, а українською стороною. Американський президент заявив, що саме позиція Володимира Зеленського є причиною відсутності прогресу в переговорах.

Останні новини про: Дональд Трамп

Трамп анонсував зустріч із Зеленським у Давосі: в ОП запевняють, що той ще у Києві
Трамп та Зеленський розповіли подробиці їхньої зустрічі у Давосі
«Так жити не можна», — Трамп про життя українців без опалення
Реклама
Читайте також:
новини
У РНБО попередили, що графіки відключення світла в Україні діятимуть навіть влітку

Ірина Олехнович
новини
У Миколаївській обласній бібліотеці оцифрували понад 120 рідкісних видань XVIII–XX століть

Даріна Мельничук
новини
Мер Очакова Бичков втретє не прийшов на допит у суд через закордонне відрядження — прокуратура просить про привід

Аліса Мелік-Адамян
новини
Пенсії на Миколаївщині нижчі за середні: скільки отримують пенсіонери та хто живе на мінімум

Світлана Іванченко
новини
Понад 200 бібліотек Миколаївщини не мають безбар’єрного доступу

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дональд Трамп

«Так жити не можна», — Трамп про життя українців без опалення
Трамп та Зеленський розповіли подробиці їхньої зустрічі у Давосі
Трамп анонсував зустріч із Зеленським у Давосі: в ОП запевняють, що той ще у Києві

Скоро буде краще, — Кім заявив, що незабаром електрики на Миколаївщині може стати більше

У Миколаєві найближчими днями можуть бути перебої з електротранспортом

4 години тому

Якими будуть вимкнення електрики 29 січня на Миколаївщині: оприлюднили попередні графіки

Головне сьогодні