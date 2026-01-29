Фото Трампа і Путіна з саміту на Алясці повісили в Білому домі

У Білому домі з’явилося нове фото Трампа з Путіним. Фото: Елізабет Ландерс

Журналістка PBS News Елізабет Ландерс повідомила про нову світлину в Білому домі, на якій зображені президент США Дональд Трамп і глава РФ Володимир Путін.

Про це вона написала у соцмережі X.

На фото зафіксований момент їхньої зустрічі під час літнього саміту на Алясці. За словами Елізабет Ландерс, раніше цього знімка в Білому домі вона не помічала.

«Також дещо помітила у районі вестибюля, який з'єднує Західне Крило з резиденцією, яку я не бачила раніше: фото президентів Трампа та Путіна у рамці на їхньому літньому саміті на Алясці», — йдеться в повідомленні.

Нижче цього зображення, за її словами, розміщене фото Дональда Трампа разом із його онучкою.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода щодо війни в Україні гальмується не Кремлем, а українською стороною. Американський президент заявив, що саме позиція Володимира Зеленського є причиною відсутності прогресу в переговорах.