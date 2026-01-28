Сильний туман накриє Миколаївщину: водіїв попереджають про погіршення видимості
Світлана Іванченко
15:29, 28 січня, 2026
У ніч проти та вранці 29 січня на території Миколаївської області та у Миколаєві очікується густий туман, який ускладнить рух транспорту. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
Як попередили в обласному центрі з гідрометеорології, видимість на дорогах становитиме від 100 до 500 метрів.
У патрульній поліції зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху та підвищення аварійності.
Правоохоронці радять під час руху в тумані:
- вмикати фари ближнього світла;
- зменшувати швидкість;
- дотримуватися безпечної дистанції;
- у разі зупинки обов’язково вмикати аварійну сигналізацію;
- уникати різких маневрів.
Водіїв просять за можливості планувати поїздки з урахуванням погодних умов та бути максимально обачними на дорогах.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на тлі кількаденної ожеледиці комунальні служби продовжують обробку вилиць та доріг. Лише за останню добу на дороги міста висипали 126,5 тонни протиожеледних матеріалів.
