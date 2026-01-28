 Сильний туман накриє Миколаївщину 29 січня

Сильний туман накриє Миколаївщину: водіїв попереджають про погіршення видимості

Сильний туман накриє Миколаївщину 29 січня. Ілюстративне фото: ДСНССильний туман накриє Миколаївщину 29 січня. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти та вранці 29 січня на території Миколаївської області та у Миколаєві очікується густий туман, який ускладнить рух транспорту. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Як попередили в обласному центрі з гідрометеорології, видимість на дорогах становитиме від 100 до 500 метрів.

У патрульній поліції зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху та підвищення аварійності.

Правоохоронці радять під час руху в тумані:

  • вмикати фари ближнього світла;
  • зменшувати швидкість;
  • дотримуватися безпечної дистанції;
  • у разі зупинки обов’язково вмикати аварійну сигналізацію;
  • уникати різких маневрів.

Водіїв просять за можливості планувати поїздки з урахуванням погодних умов та бути максимально обачними на дорогах.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на тлі кількаденної ожеледиці комунальні служби продовжують обробку вилиць та доріг. Лише за останню добу на дороги міста висипали 126,5 тонни протиожеледних матеріалів.

Підприємці-спрощенці за рік поповнили бюджети Миколаївщини майже на ₴1,2 млрд
Через ожеледицю на Миколаївщині рятувальники 12 разів допомагали швидким та аварійним службам
До бюджетів Миколаївщини сплатили ₴179 млн акцизного податку за рік
новини
Понад 200 бібліотек Миколаївщини не мають безбар’єрного доступу

Даріна Мельничук
новини
новини
У Миколаєві встановлюватимуть надгробки на покинутих могилах загиблих воїнів

Анна Гакман
новини
У Миколаєві встановлюватимуть надгробки на покинутих могилах загиблих воїнів

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві частина шкіл перейшла на дистанційне навчання через негоду

Анна Гакман
новини
Виконком Миколаєва затвердив зміни до тролейбусних маршрутів №10 та №11

Альона Коханчук
Понад 200 бібліотек Миколаївщини не мають безбар’єрного доступу

У Миколаєві встановлять надгробки на покинутих могилах загиблих воїнів

1 година тому

Світла не буде 18 годин: графіки відключення на Миколаївщині 28 січня

