Сильний туман накриє Миколаївщину: водіїв попереджають про погіршення видимості

Сильний туман накриє Миколаївщину 29 січня. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти та вранці 29 січня на території Миколаївської області та у Миколаєві очікується густий туман, який ускладнить рух транспорту. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Як попередили в обласному центрі з гідрометеорології, видимість на дорогах становитиме від 100 до 500 метрів.

У патрульній поліції зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху та підвищення аварійності.

Правоохоронці радять під час руху в тумані:

вмикати фари ближнього світла;

зменшувати швидкість;

дотримуватися безпечної дистанції;

у разі зупинки обов’язково вмикати аварійну сигналізацію;

уникати різких маневрів.

Водіїв просять за можливості планувати поїздки з урахуванням погодних умов та бути максимально обачними на дорогах.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на тлі кількаденної ожеледиці комунальні служби продовжують обробку вилиць та доріг. Лише за останню добу на дороги міста висипали 126,5 тонни протиожеледних матеріалів.