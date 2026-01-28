 За добу на дороги Миколаєва висипали 126,5 тонни реагентів

Через ожеледицю на дороги Миколаєва висипали 126,5 тонни реагентів за добу

Вулиця покрита кригою у Миколаєві, 27 січня 2026 рік. Фото: МикВісті

У Миколаєві на тлі кількаденної ожеледиці комунальні служби продовжують інтенсивну обробку вилиць та доріг. Лише за останню добу на дороги міста висипали 126,5 тонни протиожеледних матеріалів.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» працює у цілодобовому режимі.

За його словами, до робіт також залучені бригади та спецтехніка КП «Миколаївські парки». Працівники підприємства очищають тротуари та зупинки громадського транспорту від льоду.

У міськраді звертаються до голів ОСББ та керівників управляючих компаній із проханням організувати прибирання та посипку прибудинкових територій. Підприємців закликають розчистити або обробити протиожеледними матеріалами території біля своїх об’єктів.

Водіїв просять не залишати автомобілі на головних магістралях та узбіччях, аби не заважати роботі техніки, а пішоходів — бути уважними під час пересування містом.

«У найближчі дні в Миколаєві збережеться відносно тепла погода, але наприкінці тижня знову прогнозують похолодання та ожеледицю», — зазначив мер.

Нагадаємо, що у Миколаєві через ожеледицю протягом двох днів до лікарні звернулися 47 людей з травмами.

Зазначимо, що 28 січня, на Миколаївщині і надалі очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують вночі невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледь і сильний туман. Водночас температура повітря суттєво підвищиться.

новини
У Миколаєві частина шкіл перейшла на дистанційне навчання через негоду

Анна Гакман
новини
Виконком Миколаєва затвердив зміни до тролейбусних маршрутів №10 та №11

Альона Коханчук
новини
У Південноукраїнську громадськість вирішила знести пам’ятник радянському фізику Курчатову

Альона Коханчук
новини
Громадам Миколаївщини планують передати 105 тисяч літрів дизпального для шкіл і лікарень

Аліса Мелік-Адамян
новини
Понад 7,5 тисячі звернень до колцентру за рік: на що миколаївці найчастіше скаржилися

Анна Гакман
