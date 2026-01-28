Через ожеледицю на дороги Миколаєва висипали 126,5 тонни реагентів за добу

Вулиця покрита кригою у Миколаєві, 27 січня 2026 рік. Фото: МикВісті

У Миколаєві на тлі кількаденної ожеледиці комунальні служби продовжують інтенсивну обробку вилиць та доріг. Лише за останню добу на дороги міста висипали 126,5 тонни протиожеледних матеріалів.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» працює у цілодобовому режимі.

За його словами, до робіт також залучені бригади та спецтехніка КП «Миколаївські парки». Працівники підприємства очищають тротуари та зупинки громадського транспорту від льоду.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У міськраді звертаються до голів ОСББ та керівників управляючих компаній із проханням організувати прибирання та посипку прибудинкових територій. Підприємців закликають розчистити або обробити протиожеледними матеріалами території біля своїх об’єктів.

Водіїв просять не залишати автомобілі на головних магістралях та узбіччях, аби не заважати роботі техніки, а пішоходів — бути уважними під час пересування містом.

«У найближчі дні в Миколаєві збережеться відносно тепла погода, але наприкінці тижня знову прогнозують похолодання та ожеледицю», — зазначив мер.

Нагадаємо, що у Миколаєві через ожеледицю протягом двох днів до лікарні звернулися 47 людей з травмами.

Зазначимо, що 28 січня, на Миколаївщині і надалі очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують вночі невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледь і сильний туман. Водночас температура повітря суттєво підвищиться.