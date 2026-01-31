 Кабінет міністрів затвердив автоматичний перерахунок за комунальні послуги

  • субота

    31 січня, 2026

  • -4.4°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 31 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • -4.4° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Українцям перерахують платіжки за комунальні послуги

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує автоматичне проведення перерахунку за ненадані або надані у неповному обсязі комунальні послуги.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у п'ятницю, 30 січня.

Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів. Перерахунок здійснюватиметься автоматично, без заяв і звернень від мешканців.

— Надавачі комунальних послуг зобов'язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках, — повідомила Юлія Свириденко.

Інформація про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку має бути оприлюднена на сайтах операторів. Суми перерахунку будуть автоматично відображені у платіжках за січень 2026 року.

Нагадаємо, що ситуація з відсутністю електроенергії загострилась через системні російські обстріли по енергообʼєктам України. Наразі на Миколаївщині відсутність світла фактично стала нормою. На добу його вмикають на 4-5 годин.

У кінці січня влада обіцяла, що Миколаївській області найближчим часом може зрости кількість електроенергії в мережі завдяки когенерації.

Останні новини про: Гроші

Завдав збитків на ₴1,1 млн: На Миколаївщині судитимуть колишнього заступника начальника Південноукраїнської АЕС
Прокуратура Херсонщини вимагає розірвати договір на будівництво шляхопроводу за понад ₴1 млрд
«Оновила» банківську картку і втратила ₴118 тисяч: у Миколаєві розшукують шахраїв
Реклама
Читайте також:
новини
На Миколаївщині за рік майже вдвічі зменшилася кількість справ про шахрайство

Світлана Іванченко
новини
«Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

Аліна Квітко
новини
Слідство допускає, що начальниця управління фізкультури Миколаєва могла організувати схему з бронювання за $5 тисяч

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві на нереалізовані проєкти громадського бюджету 2021 року потрібно близько ₴16 млн

Аліна Квітко
новини
Прокуратурі відмовили у відстороненні мера Баштанки — він повернувся на посаду

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Гроші

«Оновила» банківську картку і втратила ₴118 тисяч: у Миколаєві розшукують шахраїв
Прокуратура Херсонщини вимагає розірвати договір на будівництво шляхопроводу за понад ₴1 млрд
Завдав збитків на ₴1,1 млн: На Миколаївщині судитимуть колишнього заступника начальника Південноукраїнської АЕС

Миколаївські комунальники поїхали у Київ допомагати відновлювати тепло

Аліса Мелік-Адамян

Графік відключень світла на Миколаївщині 31 січня: хто й на скільки залишиться без електрики

Сенкевич закликав ОСББ та бізнес розчистити й посипати доріжки поруч з собою через можливу негоду

У Миколаєві через ожеледицю можливі затримки руху електротранспорту