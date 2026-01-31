Українцям перерахують платіжки за комунальні послуги

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує автоматичне проведення перерахунку за ненадані або надані у неповному обсязі комунальні послуги.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у п'ятницю, 30 січня.

Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів. Перерахунок здійснюватиметься автоматично, без заяв і звернень від мешканців.

— Надавачі комунальних послуг зобов'язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках, — повідомила Юлія Свириденко.

Інформація про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку має бути оприлюднена на сайтах операторів. Суми перерахунку будуть автоматично відображені у платіжках за січень 2026 року.

Нагадаємо, що ситуація з відсутністю електроенергії загострилась через системні російські обстріли по енергообʼєктам України. Наразі на Миколаївщині відсутність світла фактично стала нормою. На добу його вмикають на 4-5 годин.

У кінці січня влада обіцяла, що Миколаївській області найближчим часом може зрости кількість електроенергії в мережі завдяки когенерації.