    1 лютого, 2026

В Україні відключать усі неверифіковані Starlink

В Україні відключать усі неверифіковані Starlink. Фото: GettyВ Україні відключать усі неверифіковані Starlink. Фото: Getty

Неверифіковані термінали Starlink в Україні відключать для боротьби з російськими дронами, які використовують термінали для атак.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Він зазначив, що вже вжиті перші кроки України спільно з американською компанією SpaseX, які дали швидкий результат в боротьбі з російськими дронами. Наступний крок – це упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам.

— Уже найближчим днями ми опублікуємо інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено, – сказав Михайло Федоров.

Нагадаємо, що Ілон Маск восени 2022 року наказав вимкнути супутниковий інтернет Starlink над частиною Херсонської області під час активної фази українського контрнаступу.

