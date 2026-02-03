Миколаївці мають офіційно зареєструвати власний Starlink: як це зробити

Starlink, фото: Reuters

В Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали супутникового звʼязку Starlink. Усе інше буде відключено, щоб унеможливити їхнє використання Росією.

Наразі у Миколаєві фізичні та юридичні особи вже можуть офіційно зареєструвати власний Starlink. Про це повідомив директор департаменту з надання адміністративних послуг міської ради Владислав Бєлан під час апаратної наради 2 лютого, пишуть «МикВісті».

Фізичні особи мають зробити це у Центрах надання адміністративних послуг, а юридичні — через портал «Дія», пояснив він.

— ЦНАПи почнуть приймати документи щодо використання Starlink. Фізичні особи у такому випадку мають звертатися до ЦНАПу для подачі документів, а юридичні особи будуть подавати інформацію через портал «Дія», — сказав Владислав Бєлан.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, що Росія використовує Starlink для керування дронами. Цю систему виявили на далекобійних безпілотниках, задіяних у російських атаках.

— Російські дрони типу «Шахед», «Герань» і так далі використовували свої системи навігації: GPS і ГЛОНАСС (Глобальна навігаційна супутникова система, — прим.). А українські системи РЕБ (радіоелектронної боротьби, — прим.) беруть і підміняють дані супутника. Тобто фактично летить собі цей «літак», він не пілотований, у нього в голові змінюється система координат і він уявляє собі, що летить не у Миколаєві, а десь з іншого боку землі — наприклад, в місті Ліма. Тому вони просто перевертаються, падають і не долітають. Для цього росіяни незаконно скуповують за кордоном Starlink і перевозять їх в Росію. Там вони демонтують сам Starlink від цього великого приймача і вставляють маленький приймач в дрон. Тому «Шахеди» продовжують літати, оскільки вони на зв'язку з Starlink, — розповів Олександр Сєнкевич.

В управлінні цифрової трансформації Миколаївської ОВА пояснили порядок верифікації терміналів Starlink для фізичних та юридичих осіб.

— Ворог почав використовувати Starlink для того, щоб підтримувати навігацію для своїх БПЛА і дотягуватись туди, де він раніше не мав змоги. Відповідно, нам треба заблокувати Starlink, які будуть на території України і не будуть нашими. Буде створюватися White List — список тих Starlink, яким можна довіряти, – пояснили в управлінні.

Для фізичних осіб або ФОП

Знайдіть дані вашого Starlink.

Вони вказані на коробці або в налаштуваннях вашого акаунту:

KIT-номер (серійний номер комплекту) за наявності;

UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID;

номер облікового запису користувача на порталі Starlink (за наявності).

2. Підготуйте документи.

Залежно від того, на кого зареєстрований термінал, візьміть із собою:

паспорт (книжечка або ID-картка);

РНОКПП (ідентифікаційний код).

3. Завітайте до найближчого ЦНАПу.

Зверніться до адміністратора із запитом на внесення Starlink у whitelist. Процедура безоплатна.

Адміністратор перевірить документи та прийме заявку. Опісля ваш термінал буде внесено до білого списку й він продовжить працювати без обмежень.

Ліміти:

максимум 1 термінал – без фізичної наявності пристрою;

максимум 3 термінали на одну особу – за умови фізичного показування пристроїв.

— Що стосується ваших Starlink. Якщо у вас один Starlink, то його з собою носити не треба, просто берете інформацію і приходите в ЦНАП. Якщо у вас більше ніж один Starlink, вам доведеться принести сам Starlink в ЦНАП, щоб показати його фізичну наявність у вас. Це дуже важливо. Одна фізична особа може зареєструвати на себе до трьох Starlink. Пам'ятайте про це, коли будете це нести, — додали в Миколаївській ОВА.

Послуга в ЦНАП починає працювати з 3 лютого для фізичних осіб та ФОП.

Інфографіка Міністерства цифрової трансформації

Для бізнесу (юридичних осіб)

Для компаній процедура повністю цифрова через портал Дія.

Які дані треба мати під рукою:

KIT-номер термінала (серійний номер комплекту) за наявності;

UTID термінала (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID;

номер облікового запису користувача на порталі Starlink.

Як подати заяву на порталі Дія:

Зайдіть на Портал Дія та авторизуйтеся за допомогою КЕП юридичної особи.

Знайдіть послугу Повідомлення про використання терміналів Starlink.

Система автоматично підтягне дані про компанію з реєстрів. Вам потрібно вручну внести дані про термінали та номер облікового запису.

Перевірте сформовану заяву та підпишіть її КЕПом.

Заява автоматично передається до Мінцифри.

Ліміти:

до 10 терміналів – для звичайних юридичних осіб;

без обмежень – для підприємств зі статусом критично важливих.

Окремо в управлінні застерегли від реєстрації на себе чужих терміналів, оскільки це матиме наслідки. Якщо ж Starlink був переданий військовим або використовується підрозділами Сил оборони України, проходити верифікацію через ЦНАП не потрібно — такі термінали реєструватимуться в окремому порядку, який визначає Міністерство оборони України.

Як відомо, Міністр оборони Михайло Федоров раніше повідомляв, що Україна співпрацює зі SpaceX, аби запобігти використанню Росією Starlink для керування дронами. За даними української сторони, цю систему виявили на далекобійних безпілотниках, задіяних у російських атаках.

«Західні технології мають слугувати підтримці демократичного світу та захисту мирного населення, а не бути інструментом терору й руйнування цивільних міст», – наголосив Михайло Федоров у X.

1 лютого Ілон Маск заявив, що заходи SpaceX для обмеження «несанкціонованого» використання Starlink Росією, ймовірно, дали результат: «Схоже, що наші дії щодо припинення незаконного використання Starlink Росією спрацювали. Повідомте, якщо потрібні додаткові заходи».

У відповідь Михайло Федоров підтвердив, що перші кроки вже приносять відчутні результати, подякував Маску за підтримку, назвавши його захисником свободи та другом українців, і додав, що Міноборони продовжує активну співпрацю зі SpaceX для реалізації наступних важливих ініціатив.