Кім закликав не реєструвати на себе чужі Starlink: це може мати кримінальні наслідки

Система Starlink, яку використовують українські військовослужбовці. Фото: Yasuyoshi Chiba

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав не реєструвати на себе чужі термінали Starlink та попередив, що це може мати кримінальні наслідки.

Відповідну заяву він зробив на тлі підготовки до запуску державного реєстру Starlink.

Очільник області зазначив, що найближчим часом уряд ухвалить постанову та оприлюднить інструкції щодо реєстрації терміналів для громадян і органів місцевого самоврядування. Реєстр необхідний, зокрема, через масове використання росіянами Starlink на дронах, що ускладнює роботу українських засобів радіоелектронної боротьби.

Водночас Віталій Кім наголосив, що категорично не можна оформлювати на себе термінали, власником яких ви не є.

— Реєстр потрібен, зокрема, через те, що росіяни масово використовують Starlink на дронах, і нашим засобам радіоелектронної боротьби складно з ними протидіяти. Будь ласка, не реєструйте на себе чужі Starlink. Хто би не дзвонив — малознайомі чи навіть знайомі. Якщо Starlink, який ви зареєструєте на себе і не знаєте, чий він, у майбутньому виявиться на ворожому дроні — це, скоріш за все, буде карна справа, — наголосив Віталій Кім.

Нагадаємо, що неверифіковані термінали Starlink в Україні відключать для боротьби з російськими дронами, які використовують термінали для атак.