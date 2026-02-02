 В Україні працюватимуть лише зареєстровані термінали Starlink

  • понеділок

    2 лютого, 2026

  • -7.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 лютого , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -7.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Термінали Starlink потрібно буде верифікувати через ЦНАПи та «Дію»

В Україні працюватимуть лише зареєстровані термінали Starlink. Фото: OdapressteВ Україні працюватимуть лише зареєстровані термінали Starlink. Фото: Odapresste

В Україні працюватимуть лише зареєстровані термінали Starlink. Перевірити й підтвердити їх можна буде в ЦНАПах, на порталі «Дія», а для військових — через систему DELTA.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, таке рішення уряд ухвалив у відповідь на використання осією дронів зі Starlink. Для цього запроваджують так званий «білий список» терміналів — усі незареєстровані пристрої згодом відключать.

Михайло Федоров запевнив, що процедура реєстрації буде простою та безоплатною. Громадяни зможуть зробити це в ЦНАПі, бізнес — через «Дію», а військові — через захищений канал у системі DELTA.

«Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в «білий список», — пояснив міністр.

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав не реєструвати на себе чужі термінали Starlink та попередив, що це може мати кримінальні наслідки.

Останні новини про: Війна в Україні

Сєнкевич стримано оцінює майбутню розвʼязку війни: «Сподіваюсь, найближчим часом побачимо, яка буде перемога»
Росія уникає ударів по енергетиці, але бʼє по логістиці, — Зеленський
У Кремлі підтвердили новий раунд переговорів у Абу-Дабі 4–5 лютого
Реклама
Читайте також:
новини
Через відключення світла у Миколаєві частина камер відеоспостереження не працює

Аліна Квітко
новини
«Ми відпрацювали добре», — Кім відзвітував про ситуацію на дорогах Миколаївщини

Світлана Іванченко
новини
Сєнкевич поскаржився на обласну Службу автодоріг через слизькі дороги в Миколаєві

Даріна Мельничук
новини
Сєнкевич доручив комунальникам перевірити освітлення на точках безоплатної видачі води в Миколаєві

Ірина Олехнович
новини
Для безперебійної роботи тепла у Миколаєві задіяли понад 200 генераторів

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Кремлі підтвердили новий раунд переговорів у Абу-Дабі 4–5 лютого
Росія уникає ударів по енергетиці, але бʼє по логістиці, — Зеленський
Сєнкевич стримано оцінює майбутню розвʼязку війни: «Сподіваюсь, найближчим часом побачимо, яка буде перемога»

Сєнкевич поскаржився на обласну Службу автодоріг через слизькі дороги в Миколаєві

«Ми відпрацювали добре», — Кім відзвітував про ситуацію на дорогах Миколаївщини

3 години тому

Графік відключень світла у Миколаєві на 2 лютого: коли і скільки часу не буде електрики

Головне сьогодні