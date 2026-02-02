Термінали Starlink потрібно буде верифікувати через ЦНАПи та «Дію»
- Марія Хаміцевич
14:15, 02 лютого, 2026
В Україні працюватимуть лише зареєстровані термінали Starlink. Перевірити й підтвердити їх можна буде в ЦНАПах, на порталі «Дія», а для військових — через систему DELTA.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
За його словами, таке рішення уряд ухвалив у відповідь на використання осією дронів зі Starlink. Для цього запроваджують так званий «білий список» терміналів — усі незареєстровані пристрої згодом відключать.
Михайло Федоров запевнив, що процедура реєстрації буде простою та безоплатною. Громадяни зможуть зробити це в ЦНАПі, бізнес — через «Дію», а військові — через захищений канал у системі DELTA.
«Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в «білий список», — пояснив міністр.
Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав не реєструвати на себе чужі термінали Starlink та попередив, що це може мати кримінальні наслідки.
