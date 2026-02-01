 Шмигаль: лінію з Молдовою відремонтували, південь додатково отримав 500 МВт

Південь України отримав додаткові 500 МВт після ремонту високовольтної лінії з Молдовою

Обледенілі електромережі на Миколаївщині. Фото: МиколаївобленергоОбледенілі електромережі на Миколаївщині. Фото: Миколаївобленерго

Енергетики завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою, о 2:00 1 лютого. Це додало 500 МВт потужності для стабільного постачання електроенергії на півдні.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За даними Міністерства енергетики, напередодні, 31 січня о 10:42, сталося аварійне відключення: одночасно знеструмилося дві лінії — 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та 750 кВ між західною і центральною Україною. Це спричинило каскадні відключення в українській мережі.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що завершений ремонт допомагає стабілізувати роботу системи і підвищити надійність енергопостачання півдня.

Нагадаємо, зранку 31 січня по всій території України перебої зі світлом. Аварійні відключення почали діяти не лише по Україні, але й у Молдові. В Україні графіки електропостачання не діють щонайменше у Сумській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській та Київській областях. ДТЕК також застосував обмеження для Одеської та Дніпропетровської областей.

