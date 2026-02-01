Графік відключень світла у Миколаєві на 2 лютого: коли і скільки часу не буде електрики

Відключення світла, Фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 2 лютого очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Графік відключень та кількість годин без світла:

1 черга

• 1.1: 00:00–03:30, 06:30–11:30, 14:30–20:30 (14,5 год без світла)

• 1.2: 03:30–07:30, 10:30–15:30, 18:30–00:00 (14,5 год без світла)

2 черга

• 2.1: 01:30–05:30, 09:30–14:30, 16:30–21:30 (14 год без світла)

• 2.2: 03:30–07:30, 11:30–16:30, 18:30–00:00 (14,5 год без світла)

3 черга

• 3.1: 01:30–05:30, 08:30–13:30, 16:30–22:00 (14,5 год без світла)

• 3.2: 00:00–01:30, 05:30–09:30, 12:30–18:30, 21:30–00:00 (14 год без світла)

4 черга

• 4.1: 00:00–01:30, 05:30–09:30, 12:30–17:30, 20:30–00:00 (14 год без світла)

• 4.2: 00:00–01:30, 05:30–10:30, 13:30–18:30, 20:30–00:00 (15 год без світла)

5 черга

• 5.1: 01:30–05:30, 09:30–14:30, 17:30–22:30 (14 год без світла)

• 5.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 14:30–19:30, 22:30–00:00 (15 год без світла)

6 черга

• 6.1: 03:30–08:30, 12:00–16:30, 19:30–00:00 (14 год без світла)

• 6.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 15:30–20:30 (13,5 год без світла)

«Жовті» години на графіку означають час можливого включення або відключення, а також періоди, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень.

Нагадаємо, що енергетики завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою, о 2:00 1 лютого. Це додало 500 МВт потужності для стабільного постачання електроенергії на півдні.