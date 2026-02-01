 Графік відключень світла у Миколаєві на 2 лютого

    1 лютого, 2026

    Миколаїв

Графік відключень світла у Миколаєві на 2 лютого: коли і скільки часу не буде електрики

Відключення світла, Фото: МикВістіВідключення світла, Фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 2 лютого очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Графік відключень та кількість годин без світла:

1 черга
• 1.1: 00:00–03:30, 06:30–11:30, 14:30–20:30 (14,5 год без світла)
• 1.2: 03:30–07:30, 10:30–15:30, 18:30–00:00 (14,5 год без світла)

2 черга
• 2.1: 01:30–05:30, 09:30–14:30, 16:30–21:30 (14 год без світла)
• 2.2: 03:30–07:30, 11:30–16:30, 18:30–00:00 (14,5 год без світла)

3 черга
• 3.1: 01:30–05:30, 08:30–13:30, 16:30–22:00 (14,5 год без світла)
• 3.2: 00:00–01:30, 05:30–09:30, 12:30–18:30, 21:30–00:00 (14 год без світла)

4 черга
• 4.1: 00:00–01:30, 05:30–09:30, 12:30–17:30, 20:30–00:00 (14 год без світла)
• 4.2: 00:00–01:30, 05:30–10:30, 13:30–18:30, 20:30–00:00 (15 год без світла)

5 черга
• 5.1: 01:30–05:30, 09:30–14:30, 17:30–22:30 (14 год без світла)
• 5.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 14:30–19:30, 22:30–00:00 (15 год без світла)

6 черга
• 6.1: 03:30–08:30, 12:00–16:30, 19:30–00:00 (14 год без світла)
• 6.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 15:30–20:30 (13,5 год без світла)

«Жовті» години на графіку означають час можливого включення або відключення, а також періоди, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень.

Нагадаємо, що енергетики завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою, о 2:00 1 лютого. Це додало 500 МВт потужності для стабільного постачання електроенергії на півдні.

Мер Вознесенська Величко вніс заставу і вийшов із СІЗО

«Я втратив керування, а потім знепритомнів». Що пояснював суду Кропивницького мер Вознесенська Величко

На Миколаївщині за рік майже вдвічі зменшилася кількість справ про шахрайство

«Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

Слідство допускає, що начальниця управління фізкультури Миколаєва могла організувати схему з бронювання за $5 тисяч

На Миколаївщині збудують новий водогін для Доманівки: проєкт планують завершити до кінця року

Доманівка. Як безводний край на Миколаївщині перетворюється на енергонезалежний «Маленький Копенгаген»

10 годин тому

Через удар по Куцурубській громаді без електрики залишились 888 споживачів Миколаївщини

