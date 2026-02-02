 У Раді схвалили законопроєкт про обовʼязкову реєстрацію та контроль за використанням дронів

FPV-дрон. Ілюстративне фото: МикВістіFPV-дрон. Ілюстративне фото: МикВісті

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт, який встановлює правила користування безпілотними літальними апаратами та рекомендував ухвалити його за основу в першому читанні.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Документ передбачає обов’язкову реєстрацію БпЛА, внесення їх до Державного реєстру повітряних суден, а також облік у підрозділах Національної поліції.

Крім того, законопроєкт унормовує правила польотів, зокрема ідентифікацію користувачів дронів та вимоги до документів, що надають право на їх використання.

У Національній поліції зазначають, що з 2023 року відомство має повноваження щодо запобігання, виявлення та припинення порушень правил використання повітряного простору операторами БпЛА, тому підтримує комплексні законодавчі зміни у цій сфері.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв’ю «Цензор.НЕТ» наголосив на небезпеці неконтрольованого використання дронів:

«FPV-дрон — це найкращий спосіб для злочинців, щоб когось ліквідувати чи пошкодити майно. Тому ми маємо бачити детекцію дронів, які злітають, і знати, хто ними керує», — сказав він.

За його словами, контроль за використанням дронів є питанням безпеки громадян і має стати нормою у післявоєнний період.

«Це — захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період. Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним», — зазначив Іван Вигівський.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав не реєструвати на себе чужі термінали Starlink та попередив, що це може мати кримінальні наслідки.

