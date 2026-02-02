Влада Одещини просить не вимикати світло в містах, де будинки мають електроопалення

На Одещині майже 450 будинків мають електропалення, влада просить не вимикати в цих містах світло. Ілюстративне фото: РБК-Україна

В Одеській області пропонують скасувати погодинні відключення світла у чотирьох населених пунктах, де багатоквартирні будинки опалюються виключно за рахунок електрики. Йдеться про 448 житлових будинків.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, питання порушили під час селекторної наради з Президентом України. Мова йде про міста Кілія, Вилкове, Арциз та селище Сергіївка, де електроенергія є єдиним джерелом тепла для мешканців.

Очільник ОВА звернувся з пропозицією до ДТЕК «Одеські електромережі» не застосовувати погодинні відключення в цих населених пунктах на період зниження температури. Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу та доручив скоригувати графіки відключень світла.

— Звернувся з пропозицією розглянути можливість для ДТЕК «Одеські електромережі» не застосовувати погодинні відключення на цих ділянках на період зниження температури. Президент України Володимир Зеленський підтримав нашу позицію та доручив вжити заходів щодо корегування графіків відключень на частині Одещини з урахуванням специфіки цих населених пунктів, — повідомив Олег Кіпер.

Раніше повідомлялось, що у Снігурівці, 109 багатоквартирним будинкам, які опалюються лише електроенергією, не вимикатимуть електропостачання під час дії графіків погодинних відключень. Виняток становитимуть лише аварійні ситуації або системні збої в роботі мережі.