Миколаївська 123 бригада шукає інженерів-техніків до взводу підтримки безпілотних комплексів

Взвод технічної підтримки безпілотних комплексів 123-ї окремої бригади територіальної оборони відкрив набір інженерів-техніків. До підрозділу запрошують фахівців, які прагнуть працювати за спеціальністю та застосовувати свої знання для підвищення ефективності бойових дій.

Про це повідомили на офіційній сторінці бригади.

123-тя ОБр ТрО оголосила набір інженерів-техніків до взводу підтримки безпілотних комплексів. Фото надане 123-ою ОБр ТрО.

Що пропонують кандидатам:

інтелектуальну роботу в обладнаній лабораторії;

знайомство з передовими технологіями, сучасним апаратним і програмним забезпеченням;

практичний досвід із ESP, STM, BGA, Arduino, SMD, STL, CAD, UART, а також мовою програмування C++;

професійне командування та роботу в злагодженій команді;

допомогу в навчанні та підвищенні кваліфікації;

супровід під час мобілізації, підписання контракту, переведення з інших підрозділів або після СЗЧ.

Зазначається, що кількість місць обмежена.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: +38 (063) 123 23 01

