Миколаївська 123 бригада шукає інженерів-техніків до взводу підтримки безпілотних комплексів
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
11:50, 03 лютого, 2026
-
Взвод технічної підтримки безпілотних комплексів 123-ї окремої бригади територіальної оборони відкрив набір інженерів-техніків. До підрозділу запрошують фахівців, які прагнуть працювати за спеціальністю та застосовувати свої знання для підвищення ефективності бойових дій.
Про це повідомили на офіційній сторінці бригади.
Що пропонують кандидатам:
- інтелектуальну роботу в обладнаній лабораторії;
- знайомство з передовими технологіями, сучасним апаратним і програмним забезпеченням;
- практичний досвід із ESP, STM, BGA, Arduino, SMD, STL, CAD, UART, а також мовою програмування C++;
- професійне командування та роботу в злагодженій команді;
- допомогу в навчанні та підвищенні кваліфікації;
- супровід під час мобілізації, підписання контракту, переведення з інших підрозділів або після СЗЧ.
Зазначається, що кількість місць обмежена.
Детальну інформацію можна отримати за телефоном: +38 (063) 123 23 01
Нагадаємо, раніше Миколаївський театр зібрав 120 тисяч гривень для ЗСУ під час новорічних вистав.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.