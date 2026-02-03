 Україна розслідує 1482 справи про порнографію: причини та деталі

Майже найвища розкриваємість: за 2025 рік в Україні відкрили 1482 справи за «контент 18+»

Упродовж 2025 року в Україні відкрили 1482 кримінальні провадження, пов’язані з розповсюдженням порнографічного контенту, що на 10% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє аналітична платформа «Опендатабот».

Водночас розкриваємість у таких справах залишаються однією з найвищих: до суду вже скерували 94% від загальної кількості проваджень.

Кількість справ відкритих за порнографією. Інфографіка: ОпендатаботКількість справ відкритих за порнографією. Інфографіка: Опендатабот

Чому так?

Експерти звертають увагу, що в Україні досі не має чіткого механізму регуляції порнографічного контенту. Наявний наразі закон не розрізняє приватне пересилання інтимних фото між партнерами та комерційне виробництво сексуального контенту.

Водночас, попри заборону виробництва та розповсюдження контенту 18+, з прибутків такого бізнесу мають сплачуватися податки. У свою чергу частина цих коштів йде на фінансування роботи «експертів», які переглядають дорослий контент у межах кримінальних проваджень.

За підрахунками «Економічної правди», за три роки повномасштабної війни на експертизу такого контенту витратили 4,9 мільйона гривень. При цьому оплата праці експертів становить близько 500 гривень за годину перегляду дорослих матеріалів.

У 2023 році в Україні зареєстрували законопроєкт №9623, який передбачав часткову декриміналізацію порнографії, зокрема у сфері дорослого контенту. Однак відтоді документ так і не просунувся у парламенті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у рамках «слідчого експерименту» четверо поліцейських скористалися послугами секс-працівниць для того, щоб викрити бордель у Києві. Один з них тричі заплатив за таку послугу.

