Понад 4 тисячі родин з Одеси отримали ₴62 млн від ЮНІСЕФ

Малозабезпечені та соціально вразливі родини Одеси отримали понад 60 млн грн. Ілюстративне фото: UNICEF. МиколаївМалозабезпечені та соціально вразливі родини Одеси отримали понад 60 млн грн. Ілюстративне фото: UNICEF. Миколаїв

Понад 62 мільйони гривень спрямовані на допомогу соціально незахищеним родинам Одеси в межах програми співпраці з ЮНІСЕФ.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Зима та постійні ворожі атаки — це надважке випробування, особливо для соціально незахищених категорій. Тому підтримка міжнародних партнерів зараз є критично важливою. У січні в межах програми співпраці з ЮНІСЕФ ми спрямували кошти на пряму фінансову допомогу одеситам», — йдеться у повідомленні.

У січні кошти надійшли 4118 родинам (15305 людей). Загальна сума виплат склала 62,7 мільйони гривень. Зокрема, допомогу отримали 1515 багатодітних родин, 1663 сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю, 572 малозабезпечені родини з дітьми. Крім того, 329 сімей, які втратили годувальника та 39 одиноких матерів або батьків.

Раніше повідомлялось, що уряд Литви затвердив чотири проєкти з відновлення України, які фінансуватимуться з Фонду розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги. Загальна сума підтримки перевищуватиме 14,5 мільйона євро. З них майже 4 мільйони виділять на другий етап реконструкції школи «Зелений гай» у Миколаєві.

новини
Сєнкевич чекає публічної відповіді слідства, чи видавали бронь за $5 тис. в управлінні фізкультури

Аліса Мелік-Адамян
новини
У ЦНАПах можуть почати видавати водійські посвідчення: Сєнкевич зустрінеться з керівником сервісного центру МВС

Анна Гакман
новини
АМКУ підозрює змову на закупівлі освітлення для «Миколаївелектротрансу»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У січні миколаївці надіслали до колцентру майже 800 звернень, більшість — через дерева

Даріна Мельничук
новини
«Мають почути і врахувати», — Кісельова про звернення депутатів міськради щодо вимоги не підвищувати податки для підприємців

Анна Гакман
В Одесі співробітника ТЦК підозрюють у хабарі за фіктивну непридатність до служби
Одеські школи повернуться до очного навчання з 4 лютого
В Одесі сталася стрілянина в ресторані: поліцейські затримали підозрюваного

