Понад 4 тисячі родин з Одеси отримали ₴62 млн від ЮНІСЕФ

Малозабезпечені та соціально вразливі родини Одеси отримали понад 60 млн грн.

Понад 62 мільйони гривень спрямовані на допомогу соціально незахищеним родинам Одеси в межах програми співпраці з ЮНІСЕФ.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Зима та постійні ворожі атаки — це надважке випробування, особливо для соціально незахищених категорій. Тому підтримка міжнародних партнерів зараз є критично важливою. У січні в межах програми співпраці з ЮНІСЕФ ми спрямували кошти на пряму фінансову допомогу одеситам», — йдеться у повідомленні.

У січні кошти надійшли 4118 родинам (15305 людей). Загальна сума виплат склала 62,7 мільйони гривень. Зокрема, допомогу отримали 1515 багатодітних родин, 1663 сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю, 572 малозабезпечені родини з дітьми. Крім того, 329 сімей, які втратили годувальника та 39 одиноких матерів або батьків.

