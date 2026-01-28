Литва виділила близько €14 млн на чотири проєкти відновлення України: серед них і школа Миколаївщини

Миколаївські школярі 1 вересня. Архівне фото «МикВісті»

У середу, 28 січня, уряд Литви затвердив чотири проєкти з відновлення України, які фінансуватимуться з Фонду розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги. Загальна сума підтримки перевищуватиме 14,5 мільйона євро. З них майже 4 мільйони виділять на другий етап реконструкції школи «Зелений гай» у Миколаєві.

Про це повідомляє LRT.

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене наголосила, що підтримка України залишається одним із пріоритетів країни. За її словами, реалізація спільних проєктів є важливим кроком у відновленні постраждалої від війни інфраструктури.

Згідно з рішенням уряду, майже 4 мільйонів євро виділять на другий етап реконструкції школи «Зелений гай» у Миколаєві.

Зруйнована школа в селі Зелений Гай Шевченківської громади. Фото: Національна поліція

Ще близько 5 мільйонів євро направлять на перший етап проєкту «Школи майбутнього в Україні». Йдеться про розробку технічного проєкту та будівництво підземного укриття для школи в Житомирі, зруйнованої під час російських атак у 2023 році. Частину коштів — ще 500 тисяч євро — надасть Ірландія через цільовий внесок до фонду допомоги. Реалізація проєкту триватиме 18 місяців.

Інші 5 мільйонів євро витратять на проєкт «Діти перш за все. Захист майбутнього України». У його межах планується реконструкція дитячого будинку «Боярка» для створення Центру повернення дітей та сімей. Також в Ірпені збудують 10 модульних будівель для тимчасового проживання до 80 осіб на рік. Окремо в проєкті передбачається закупівля 19 автомобілів для прийомних родин.

Допомогу направлять і західніше: у Львові за ці кошти створять центр реабілітації дітей та психічного здоров’я, відремонтують лікарню, розширять штат фахівців і впровадять програми роботи з воєнними травмами. Половину фінансування цього проєкту надасть представництво Тайваню в Литві. Загальний термін реалізації — 22 місяці.

Реклама

Ще 800 тисяч євро виділять на модернізацію обладнання ДНК-лабораторії в Полтаві.

Нагадаємо, що у Зеленому Гаю 13 березня 2022 року ворожа ракета влучила у будівлю школи. Після обстрілів на місці відремонтованих і доглянутих будівель лишилися лише руїни. Тоді під завалами загинули місцеві жителі. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Гора каміння замість школи: як бомби російських окупантів зруйнували життя села Зелений Гай на Миколаївщині».

Згодом слідчі почали збирати докази воєнних злочинів військових РФ на території школи у селі Зелений Гай. Під час огляду фахівці виявили та вилучили уламки боєприпасів та інші докази вчинення воєнних злочинів.

Також повідомлялося, що у селі Зелений Гай планують, що нова школа буде енергонезалежною.

Проте ремонт школи у селі Зелений Гай Шевченківської громади Миколаївщини затягнувся. Укриття, яке витримало авіаудар доведеться замінити.