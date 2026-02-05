У Коблевому мешканці найбільше незадоволені станом набережних, пляжів і спортивної інфраструктури, — опитування

Бетонні конструкції на пляжі у Коблеве. Архівне фото редакції МикВісті

У Коблевому місцеві мешканці найбільше незадоволені станом набережних та пляжів а також станом спортивної інфраструктури. А от задоволені екологією та безпекою на дорогах.

Про це свідчать результати опитування в рамках розробки стратегії розвитку Коблівської громади.

У рамках оцінки мешканці оцінювали якість життя, стан інфраструктури та доступність послуг у громаді. Найвищі оцінки отримали базові аспекти життєдіяльності, тоді як найнижчі — окремі питання інфраструктури, які визначено як пріоритетні для вдосконалення.

Найвищі оцінки отримали екологічний стан громади, а також стан і кількість дитячих майданчиків та просторів. Середній рівень оцінки зафіксовано щодо стану та кількості зелених зон, парків і скверів.

Найнижчі оцінки мешканці надали стану спортивної інфраструктури, кількості просторів для занять спортом, а також стану набережних і пляжів. Саме ці сфери були визначені як проблемні та такі, що потребують першочергової уваги й інвестицій.

Стан інфраструктури. Інфографіка Коблівської сільської ради

Загалом щодо якості життя в громаді, то найвищі оцінки мешканці надали безпеці на дорогах. Водночас нижчий рівень задоволеності зафіксовано щодо можливостей працевлаштування, реабілітації та відновлення (фізичного й психологічного), задоволення культурних потреб та розвитку туристичної інфраструктури.

Оцінка стану розвитку громади. Інфографіка Коблівської сільської ради

У сфері мобільності мешканці відносно позитивно оцінили стан громадського транспорту та можливість пересування ним у межах громади. Середній рівень оцінки отримала доступність і зручність пересування для людей різного віку та фізичних можливостей.

Водночас найнижчі оцінки зафіксовано щодо якості дорожнього покриття, стану тротуарів, а також можливості дістатися громадським транспортом у межах окремих населених пунктів, що залишається одним із найбільш проблемних питань.

Мобільність у громаді. Інфографіка Коблівської громади

Отримані результати громадського опитування стануть основою для формування пріоритетів Стратегії розвитку Коблівської територіальної громади та допоможуть зосередити увагу на напрямах, які мають найбільше значення для покращення якості життя мешканців.

Збір даних проводився з 25 серпня до 15 вересня 2025 року. Участь у опитуванні взяли 244 особи, з яких 230 відповідей були включені до підсумкового аналізу. Учасниками стали як жителі громади, так і представники місцевого бізнесу, підприємств та установ. Пропозиції збиралися як у онлайн-форматі, так і безпосередньо в муніципальних закладах.

Раніше повідомлялося, що будівництво комплексу зі сортування та переробки відходів у Коблівській громаді, яке у 2023 році пообіцяла реалізувати польська компанія Centrum Wspierania Obrotu Energia, досі не розпочалося.

Крім того, біля села Тузли Коблівської громади хочуть побудувати вітряну електростанцію. Загальна орієнтовна вартість проєкту складає 916 мільйонів гривень.