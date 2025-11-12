Влада Коблевого шукає інвестора, який побудує вітроелектростанцію за ₴916 млн: «Данія зацікавлена»

Вітрова електростанція. Ілюстративне фото: ДТЕК

Біля села Тузли Коблівської громади хочуть побудувати вітряну електростанцію. Загальна орієнтовна вартість проєкту складає 916 мільйонів гривень.

Відповідний проєкт опублікований на сайті державної системи DREAM.

Наразі триває пошук інвесторів, повідомив у коментарі «МикВісті» голова Коблівської сільської ради Володимир Панич. Це питання обговорюється з представниками Данії та Швеції.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

— Зараз це питання поки на стадії пошуку інвесторів. На сьогоднішній день ми вже розмовляли з данцями, є їх зацікавленість у цьому питанні. Розмовляли ще зі шведами. Ми шукаємо, контакти з ними, — пояснив Володимир Панич.

Вітряну електростанцію потужністю до 30 МВт планують розташувати на земельних ділянках лісосмуг, що перебувають в комунальній власності. Всього для будівництва планують відвести 10 земельних ділянок.

— Ми тільки розпочинаємо цей процес. Тільки починаємо формувати земельні ділянки і розроблятимемо під них проєктну документацію, — додав Володимир Панич.

Серед завдань проєкту вказується, що будівництво вітроелектростанції дозволить збільшити надходження до бюджетів всіх рівнів, створити нові робочі місця для мешканців Коблівської громади, підвищити інвестиційний, діловий та економічний імідж громади, підвищить соціальні стандарти життя мешканців тощо.

Володимир Панич додав, що у громаді також розраховують отримувати відсоток виробленої електроенергії для потреб місцевих лікарень, дитячих садочків, шкіл тощо.

— У нас задум – отримати частину електроенергії для потреб громади. На лікарні, школи, на покриття розходів по вододобуванню та водовідведенню, на наші комунальні підприємства, — уточнив він.

Раніше повідомлялось, що Данія виділить 400 мільйонів євро на будівництво Тилігульської вітроелектростанції на Миколаївщині.

Які ще проєкти зацікавили Данію?

Королівство Данія також розглядає можливість використати територію державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» (в минулому завод імені 61 комунара, — прим.) під суспільний простір.

Зараз місцева влада та данська сторона працюють над баченням реалізації цієї ідею та оформлення відповідних документів, сказав у коментарі кореспонденту «МикВісті» очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У статті «МикВісті» «Шанс на відновлення: Чому Миколаїв у розпал війни почав роботу над генпланом» ми розповідали зокрема про те, що пілотним проєктом в якості індустріального парку привабливою територією для проектування з доступом до води може стати саме Миколаївський суднобудівний завод, зокрема його північна частина біля мікрорайону Темвод. Але, оскільки це є частиною центру міста, мова може йти скоріше про легку промисловість, наприклад, будівництво та обслуговування катерів та яхт.

У 2019 році під час громадських слухань оновленого генплану міста Миколаєва також йшлось про те, що він передбачає наявність на місці Миколаївського суднобудівного заводу технопарку із створенням дослідницького центру та кампусу.

Варто зазначити, що через регулярні обстріли будівель Державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» екологічний збиток у 2023 році становив понад 957 мільйонів гривень.

Тоді ж начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що одним з його стратегічних завдань є відродження суднобудування у Миколаївській області. І не дивлячись на сьогоденні реалії Віталій Кім днями заявив, що місто зберігає потенціал у сфері суднобудування, але у іншому форматі та менших потужностях.