Клуб

«Оформлюємо пакет документів», — Кім про створення Данією громадського простору на території суднобудівного заводу у Миколаєві

Миколаївський суднобудівний завод, архівне фото «МикВісті»Миколаївський суднобудівний завод, архівне фото «МикВісті»

Королівство Данія розглядає можливість використати територію державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» (в минулому завод імені 61 комунара, — прим.) під суспільний простір.

Зараз місцева влада та данська сторона працюють баченням реалізації цієї ідею та оформлення відповідних документів, сказав у коментарі кореспонденту «МикВісті» очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

— Це дуже серйозно, ми цього хочемо і працюємо разом з Данією, щоб це відбулося. Процес дуже складний і залежить від багатьох чинників. Зараз ми оформлюємо пакет документів і бачення, щоб це було можливим, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, у статті «МикВісті» «Шанс на відновлення: Чому Миколаїв у розпал війни почав роботу над генпланом» йшлось, зокрема, про те, що пілотним проєктом в якості індустріального парку привабливою територією для проектування з доступом до води може стати саме Миколаївський суднобудівний завод, зокрема його північна частина біля мікрорайону Темвод. Але, оскільки це є частиною центру міста, мова може йти скоріше про легку промисловість, наприклад, будівництво та обслуговування катерів та яхт.

У 2019 році під час громадських слухань оновленого генплану міста Миколаєва також йшлось про те, що він передбачає наявність на місці Миколаївського суднобудівного заводу технопарку із створенням дослідницького центру та кампусу.

Варто зазначити, що через регулярні обстріли будівель Державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» екологічний збиток у 2023 році становив понад 957 мільйонів гривень.

Тоді ж начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що одним з його стратегічних завдань є відродження суднобудування у Миколаївській області. І не дивлячись на сьогоденні реалії Віталій Кім днями заявив, що місто зберігає потенціал у сфері суднобудування, але у іншому форматі та менших потужностях.

