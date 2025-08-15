У Коблевому призупинили модернізацію їдальні ліцею через аварійну плиту та аудит

Харчоблок у Коблівському ліцеї, який буде відремонтовано за кошти держсубвенції. Фото: платформа DREAM

У Коблевому на 65% виконали роботи з модернізації їдальні та харчоблоку місцевого ліцею. Наразі на ремонт додатково спрямували 4,4 мільйона гривень через виявлену аварійну плиту.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради оголосив додатковий тендер на 4 мільйони 415 тисяч 643 гривні для модернізації їдальні та харчоблоку місцевого ліцею. Перед цим на роботи виділили 9 мільйонів 655 тисяч гривень.

Попередній договір із другої спроби уклали з фірмою ТОВ «МАЙСТЕР БУД-МОНТАЖ». Під час першого тендеру Державна аудиторська служба перевірила документацію та виявила порушення законодавства у сфері публічних закупівель. У зв’язку з цим замовнику рекомендували розірвати договір. Відділ освіти, молоді та спорту розірвав угоду з підрядником, але одразу оголосив повторний тендер, на якому знову перемогла та сама фірма.

Під час другого тендеру аудитори також мали зауваження. Вони зазначили, що у тендерній документації мають бути враховані вимоги Рамкової угоди між Україною та ЄС. Замовник оскаржив зауваження та пояснив, що головним розпорядником цих коштів є Міністерство освіти і науки України, яке визначає основні правила їх використання. Водночас у жодному з документів, на які вони посилаються, не зазначено походження цих коштів. Тому замовник попросив у Міністерства освіти роз'яснити цей момент.

Скриншот з ProZorro Скриншот з ProZorro

У коментарі онлайн-медіа «МикВісті» керівниця відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради Оксана Вербик повідомила, що роботи на об’єкті виконані на 65%, але будівництво призупинене через коригування проєкту та аудиторську перевірку.

За її словами, додатковий договір на суму 4,4 мільйона гривень уклали саме через коригування проєкту, адже робітники виявили аварійну плиту.

Скриншот з тендеру на ProZorro

«65% робіт уже виконано, але наразі будівництво призупинено через коригування проєкту. Під час робіт з’ясувалося, що плита, яка проходить під харчоблоком, прогнулася та потребує термінової заміни. Тому було вирішено обов’язково внести ці зміни. Після коригування ми відновили будівництво, але потім приїхала аудиторська перевірка й знову його зупинила», — розповіла Оксана Вербик.

Вона уточнила, що від першого тендеру на 9,6 мільйона гривень залишилася частина коштів, яку спрямували на коригування. Наразі порахувати остаточну вартість будівництва складно.

«У коригування входить заміна електропроводки — стара була на 220 В, а завезене обладнання розраховане на 380 В. Тому попередня проводка не витримала б такої напруги. Також у зміни додали ремонт обідньої зали, який спочатку не планувався. Але коли туди зайшли будівельники, побачили, що плитка відійшла. Було вирішено зробити ремонт і там. Це буде базова кухня, можливо, навіть опорна, усе за системою ХАССП (від англ. HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points, що означає аналіз небезпечних факторів та контроль у критичних точках). Саме тому сума вийшла більшою», — пояснила посадовиця.

Також Оксана Вербик додала, що у підвалі навчального закладу змонтують майданчики та встановлять великі місткості з водою для харчоблока. За її словами, підрядник обіцяє завершити всі роботи в жовтні.

Згідно з даними, опублікованими на платформі Dream, ремонт харчоблока є необхідним для покращення технологічних процесів у приготуванні страв і підвищення якості та безпеки харчування. Модернізація харчоблока включає переобладнання для створення м’ясо-рибного цеху, зони обробки овочів та основного приготування страв. Також планується заміна системи вентиляції, дверних блоків, а також ремонт стін і підлоги.

Зазначимо, що підприємством «Майстер Буд-монтаж» аудитори цікавляться не вперше. До прикладу, як пише Nikcenter, у липні минулого року департамент містобудування, архітектури та капбудівництва Миколаївської ОВА на тендері призначив підрядником єдиного учасника закупівлі. ТОВ «Майстер Буд-Монтаж» взявся виконати роботи за 22,3 млн грн. Однак Держаудитслужба у вересні минулого року дійшла висновку, що чиновники мали відхилити пропозицію цього підрядника. Хоча аудитори вимагали розірвати угоду, у Миколаївській обласній адміністрації погодили з підрядником дострокове розірвання контракту зі зменшенням вартості.

Крім того, ТОВ «Майстер Буд-монтаж» доручили за 53,4 мільйона гривень відбудувати гуртожиток фахового коледжу фізичної культури, що був пошкоджений внаслідок обстрілу.