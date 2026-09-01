У ліцеї під Миколаєвом планують встановити сонячну електростанцію за ₴2,3 млн
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- Юлія БойченкоРепортерка
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У ліцеї «Інгульський» у Мішково-Погоріловому планують встановити сонячну електростанцію з акумуляторами. Вона зможе забезпечувати заклад резервним живленням під час відключень електроенергії.
На обладнання та його встановлення готові витратити 2,3 мільйона гривень. Тендер оголосив Мішково-Погорілівський обласний академічний ліцей «Інгульський», пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи Prozorro.
Підрядник має встановити сонячні панелі на даху ліцею, підключити акумулятори та інше необхідне обладнання, прокласти кабелі й запустити систему. Завершити роботи планують до 15 листопада 2026 року.
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Загальна потужність сонячних панелей має бути щонайменше 62 кВт. Система також матиме інвертор потужністю від 100 кВт і зможе працювати, коли зовнішня електромережа недоступна.
Електростанція матиме акумулятори місткістю щонайменше 64 кВт·год. У них зберігатиметься вироблена сонячними панелями електроенергія, яку можна буде використовувати для резервного живлення ліцею.
До ціни також входять доставка обладнання, монтаж, підключення та перевірка роботи системи. На акумулятори має діяти гарантія щонайменше п'ять років, на сонячні панелі — 15 років, а на монтаж — два роки.
На закупівлю передбачене державне та місцеве фінансування: 2,5 мільйона гривень — з освітньої субвенції, ще майже 281 тисячу гривень — з місцевого бюджету.
Нагадаємо, Управління освіти Миколаєва оголосило два тендери на встановлення систем резервного живлення у 13 закладах освіти. Загальна очікувана вартість робіт — 1,7 мільйона гривень, гроші надає ЮНІСЕФ.
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