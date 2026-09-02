За серпень на Миколаївщині зареєстрували 20 випадків ВІЛ-інфекції
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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У серпні 2026 року в Миколаївській області від СНІДу померли двоє людей. Водночас виявили 20 нових випадків ВІЛ-інфекції, з яких три — це пацієнти з уперше встановленим діагнозом СНІД.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Серед шляхів передачі вірусу переважає статевий — 18 випадків. Ще дві особи інфікувалися парентерально, через кров.
Медики нагадують: важливо регулярно проходити тестування, дотримуватися безпечної поведінки та не користуватися спільними шприцами. У разі підозри на інфікування слід якнайшвидше звернутися до лікаря.
Нагадаємо, що за перше півріччя 2026 року в Миколаївській області виявили 161 новий випадок ВІЛ-інфекції та 52 випадки СНІДу.
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