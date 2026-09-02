За серпень на Миколаївщині зареєстрували 20 випадків ВІЛ-інфекції

На Миколаївщині зареєстрували 20 нових випадків ВІЛ-інфекції за місяць. Ілюстративне фото: Getty Images

У серпні 2026 року в Миколаївській області від СНІДу померли двоє людей. Водночас виявили 20 нових випадків ВІЛ-інфекції, з яких три — це пацієнти з уперше встановленим діагнозом СНІД.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Серед шляхів передачі вірусу переважає статевий — 18 випадків. Ще дві особи інфікувалися парентерально, через кров.

Медики нагадують: важливо регулярно проходити тестування, дотримуватися безпечної поведінки та не користуватися спільними шприцами. У разі підозри на інфікування слід якнайшвидше звернутися до лікаря.

Нагадаємо, що за перше півріччя 2026 року в Миколаївській області виявили 161 новий випадок ВІЛ-інфекції та 52 випадки СНІДу.