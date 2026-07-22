За пів року від СНІДу на Миколаївщині померли 22 людини

На Миколаївщині за пів року від СНІДу померли 22 людини. Ілюстративне фото: Всеосвіта

За перше півріччя 2026 року в Миколаївській області виявили 161 новий випадок ВІЛ-інфекції та 52 випадки СНІДу.

За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, загалом 22 людини померли від захворювань, зумовлених СНІДом.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість нових випадків ВІЛ-інфекції зменшилася зі 185 до 161, а кількість вперше зареєстрованих випадків СНІДу — з 57 до 52. Водночас кількість смертей від СНІДу практично не змінилася: 22 випадки у 2026 році проти 21 у 2025 році.

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За даними фахівців, переважна більшість випадків інфікування, 139 випадків (170 торік), припадає на статевий шлях передачі. Ще 21 людина заразилися через кров (у 2025 році — 14), а один випадок — це передача вірусу від матері до дитини (торік — два).

«Серед уперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції 104 — чоловіки та 57 — жінки. Для порівняння, за аналогічний період минулого року було зареєстровано 105 чоловіків та 81 жінку», — додали в Центрі.

Медики нагадують: важливо регулярно проходити тестування, дотримуватися безпечної поведінки та не користуватися спільними шприцами. У разі підозри на інфікування слід якнайшвидше звернутися до лікаря.

Нагадаємо, що у червні 2026 року на Миколаївщині п’ять людей померли від СНІДу. Крім того, у 12 пацієнтів хворобу діагностували вперше.