Кравченко заявив про тиск на парламент перед голосуванням за його звільнення з посади генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Кравченко. Фото: Пресслужба

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що на Верховну Раду чинили тиск, щоб депутати ухвалили рішення про його звільнення з посади. За його словами, президент має право ініціювати звільнення генпрокурора, однак не може вимагати від парламенту ухвалення такого рішення.

Про це Руслан Кравченко написав у соцмережах.

Він зазначив, що президент має конституційне право внести до парламенту подання про звільнення генерального прокурора, а в умовах воєнного стану – відсторонити його від виконання обов'язків. Водночас, за його словами, глава держави не має права вимагати від депутатів ухвалення рішення, яке належить до виключних повноважень Верховної Ради.

«Ні Конституція України, ні тим більше Закон України “Про правовий режим воєнного стану” не наділяють Президента правом вимагати від депутатів рішень, ухвалення яких належить до їх виключних повноважень», — заявив Руслан Кравченко.

Він також стверджує, що через тиск парламент втрачає самостійність у прийнятті рішень.

«Щоразу, коли на парламент намагаються тиснути, він втрачає суб’єктність, депутати деморалізуються, а його робота паралізується», — написав він.

За його словами, за час роботи на посаді генпрокурора до нього надходили матеріали від антикорупційних органів щодо підозр народним депутатам. Руслан Кравченко стверджує, що частина з них була «безпідставною або юридично натягнутою», тому він не підписував політично вмотивованих процесуальних рішень.

Окремо Руслан Кравченко заявив про ситуацію навколо керівника НАБУ Семена Кривоноса. Він стверджує, що підозру йому вручили відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства і правових підстав для її скасування не було.

«У правовій державі не може існувати каста недоторканих. Не можуть бути «правильні» та «неправильні» корупціонери», — написав він.

Руслан Кравченко також заявив, що саме через вручення цієї підозри зазнав «шаленого політичного та медійного тиску». За його словами, він шкодує, що не підписав її раніше.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада України звільнила генпрокурора Руслана Кравченка. Нардепи віддали 317 голосів «за».