|Скорость ветра:
|4.4 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|17:48
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:26
|Заход солнца:
|17:51
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|25.13 грн
|EUR
|27.5 грн
|28.5 грн
МБК «Николаев» в домашнем матче против БК «Запорожье» обыграл гостей со счетом 95:88, игра состоялась вчера 7 марта.
Об этом сообщают в пресс-службе команды.
В первой четверти игры игроки БК «Запорожье» начали давить из 3-х секундной зоны, на что николаевцы ответили двумя точным трехочковых бросками. Поэтому четверть закончилась со счетом 26:27
Вторая четверть прошла в равной борьбе и закончилась со счетом 46:47 в пользу гостей
Третью четверть более удачно провели игроки БК «Запорожье» благодаря двум точным трехочковым броскам от Андрея Кожемякина выиграли третью четверть со счетом 68:72.
В четвертой четверти МБК Николаев вышел в перед на 14 очков благодаря Квентину Петерсону который реализовал пять трехочковых бросков. Поэтому МБК «Николаев» победил БК «Запорожье» со счетом 95:88.
Напомним, МБК «Николаев» с перевесом в одно очко на домашнем паркете обыграл СК «Прометей», игра состоялась вчера, 5 марта.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
МБК «Николаев» в домашнем матче против БК «Запорожье» обыграл гостей со счетом 95:88, игра состоялась вчера 7 марта.
Об этом сообщают в пресс-службе команды.
В первой четверти игры игроки БК «Запорожье» начали давить из 3-х секундной зоны, на что николаевцы ответили двумя точным трехочковых бросками. Поэтому четверть закончилась со счетом 26:27
Вторая четверть прошла в равной борьбе и закончилась со счетом 46:47 в пользу гостей
Третью четверть более удачно провели игроки БК «Запорожье» благодаря двум точным трехочковым броскам от Андрея Кожемякина выиграли третью четверть со счетом 68:72.
В четвертой четверти МБК Николаев вышел в перед на 14 очков благодаря Квентину Петерсону который реализовал пять трехочковых бросков. Поэтому МБК «Николаев» победил БК «Запорожье» со счетом 95:88.
Напомним, МБК «Николаев» с перевесом в одно очко на домашнем паркете обыграл СК «Прометей», игра состоялась вчера, 5 марта.