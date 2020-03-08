МБК «Николаев» в домашнем матче против БК «Запорожье» обыграл гостей со счетом 95:88, игра состоялась вчера 7 марта.

Об этом сообщают в пресс-службе команды.

В первой четверти игры игроки БК «Запорожье» начали давить из 3-х секундной зоны, на что николаевцы ответили двумя точным трехочковых бросками. Поэтому четверть закончилась со счетом 26:27

Вторая четверть прошла в равной борьбе и закончилась со счетом 46:47 в пользу гостей

Третью четверть более удачно провели игроки БК «Запорожье» благодаря двум точным трехочковым броскам от Андрея Кожемякина выиграли третью четверть со счетом 68:72.

В четвертой четверти МБК Николаев вышел в перед на 14 очков благодаря Квентину Петерсону который реализовал пять трехочковых бросков. Поэтому МБК «Николаев» победил БК «Запорожье» со счетом 95:88.

Напомним, МБК «Николаев» с перевесом в одно очко на домашнем паркете обыграл СК «Прометей», игра состоялась вчера, 5 марта.