9 марта в Киеве прошла ежегодная церемония вручения премии «Герои спортивного года», в ходе которой определяются лучшие спортсмены Украины. Двое николаевских спортсменов Ольга Харлан и Алексей Середа получили личные награды.

Об этом сообщает Департамент спорта высших достижений Министерства культуры, молодежи и спорта.

Победителем в номинации «Восходящая звезда» стал николаевец Алексей Середа - чемпион и серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в воду.

Награду в номинации «Народный выбор» 2020 получила олимпийская чемпионка 2008 года саблистка из Николаева Ольга Харлан.

Лучшим спортсменом 2019 года признан действующий народный депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк - чемпион мира и Европы, чемпион ІІ Европейских игр по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио.

Лучшей спортсменкой Украины стала Дарья Билодид - самая молодая двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018, 2019), чемпионка Европы 2017 года.

Лучшими тренерами года признаны родители и наставники Дарьи Билодид - Светлана Кузнецова и Геннадий Билодид.

Лучшая команда года - мужская сборная по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря, серебряный призер чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.

В номинации «Лучшая команда по игровым видам спорта» награду получила юношеская сборная по футболу - чемпион мира U-20.

В номинации «Сильные духом» награду получает Марина Поддубная - двукратная чемпионка мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и физического развития.

Сенсацией года признан чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный.

В номинации «Вместе с олимпийцами» победил чемпион мира по пауэрлифтингу Алексей Бычков.

Награду «Олимпийская надежда Украины» получила прыгунья в высоту Ярослава Магучих, серебряный призер чемпионата мира 2019 года.

Отметим, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак также принял участие в XIV Всеукраинской церемонии «Герои спортивного года».

Напомним, что Украинская теннисистка Марианна Закарлюк стала чемпионкой турнира ITF W25 в Австралии.