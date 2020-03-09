Украинская теннисистка Марианна Закарлюк стала чемпионкой турнира ITF W25 в Австралии.

Об этом сообщает Большой теннис Украины.

В финальном матче травяного турнира в Милдьюре она победила представительницу Японии Мисаки Мацуду - 7:6(2), 6:1.

У Марианны это уже пятый финал в одиночном разряде на турнирах ITF World Tennis Tour и второй выигранный титул в карьере. В июне 2016 года киевлянка стала чемпионкой 10-тысячника в Мариборе (Словения).