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Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сможет защитить прошлогодние очки за выступление на турнире, из-за отмены турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США).
Об этом сообщает Большой теннис Украины.
Теннисистка потеряет больше всех среди украинок, так как в прошлом году стала полуфиналисткой соревнований. Потеря 390 очков опустит украинку за пределы первой пятерки на шестое место.
Также отмена турнира ощутимо ударит по рейтинговым позициям Катерины Козловой, которая в прошлом сезоне из квалификации добралась до третьего раунда. Она не сможет защитить 95 очков и вылетит из топ-100 мирового рейтинга на 115 строчку.
В рейтинге WTA 65 очков потеряет и опустится на 158 место Леся Цуренко, которая в прошлом году покинула Индиан-Уэллс в третьем круге.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская потеряет лишь 10 очков. В прошлом году она не сумела преодолеть стартовый барьер. Даяна Ястремская точно не опустится в рейтинге, а даже поднимется на одну позицию и станет 24 ракеткой мира.
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира в Монтеррее.
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сможет защитить прошлогодние очки за выступление на турнире, из-за отмены турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США).
Об этом сообщает Большой теннис Украины.
Теннисистка потеряет больше всех среди украинок, так как в прошлом году стала полуфиналисткой соревнований. Потеря 390 очков опустит украинку за пределы первой пятерки на шестое место.
Также отмена турнира ощутимо ударит по рейтинговым позициям Катерины Козловой, которая в прошлом сезоне из квалификации добралась до третьего раунда. Она не сможет защитить 95 очков и вылетит из топ-100 мирового рейтинга на 115 строчку.
В рейтинге WTA 65 очков потеряет и опустится на 158 место Леся Цуренко, которая в прошлом году покинула Индиан-Уэллс в третьем круге.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская потеряет лишь 10 очков. В прошлом году она не сумела преодолеть стартовый барьер. Даяна Ястремская точно не опустится в рейтинге, а даже поднимется на одну позицию и станет 24 ракеткой мира.
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира в Монтеррее.