Американский финансово-экономический журнал Forbes представил список самых успешных представителей разных сфер жизни.

Об этом сообщает Левый берег.

В топ-30 самых успешных и перспективных представителей категории «Спорт и игры» вошла и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Отметим, что в этой категории было возрастное ограничение до 30 лет.

В число номинантов также вошли испанский футболист лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин, действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен и словенский баскетболист Лука Дончич, выступающий в НБА за «Даллас Маверикс».

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина не сможет защитить прошлогодние очки за выступление на турнире, из-за отмены турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США).