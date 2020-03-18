|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:58
|Заход солнца:
|18:02
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:04
|Заход солнца:
|18:08
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.2 грн
|28.3 грн
|EUR
|29.2 грн
|31 грн
Американский финансово-экономический журнал Forbes представил список самых успешных представителей разных сфер жизни.
Об этом сообщает Левый берег.
В топ-30 самых успешных и перспективных представителей категории «Спорт и игры» вошла и первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Отметим, что в этой категории было возрастное ограничение до 30 лет.
В число номинантов также вошли испанский футболист лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин, действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен и словенский баскетболист Лука Дончич, выступающий в НБА за «Даллас Маверикс».
Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина не сможет защитить прошлогодние очки за выступление на турнире, из-за отмены турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США).
Американский финансово-экономический журнал Forbes представил список самых успешных представителей разных сфер жизни.
Об этом сообщает Левый берег.
В топ-30 самых успешных и перспективных представителей категории «Спорт и игры» вошла и первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Отметим, что в этой категории было возрастное ограничение до 30 лет.
В число номинантов также вошли испанский футболист лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин, действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен и словенский баскетболист Лука Дончич, выступающий в НБА за «Даллас Маверикс».
Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина не сможет защитить прошлогодние очки за выступление на турнире, из-за отмены турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США).