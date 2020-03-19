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7 марта в Днепре прошел Всеукраинский турнир по карате шотокан «KASUYA CUP».
Об этом НикВести сообщил спортсмен Дмитрий Дмитриев.
Спортсмены из 21 клуба со всей страны отстаивали право стать чемпионами в разных возрастных категориях и разделах. Николаевский клуб по карате «Нике-До» представляла команда в составе Артура Рымбаловича, Марины Васюк, Рустама Озманяна, Андрея Заторсия и Дмитрия Дмитриева.
Сборная клуба завоевала 10 медалей, из которых — 6 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых.
Артур Рымбалович завоевал три первых места в разделах котен ката 10-13 лет, ката 12-13 лет, кумитэ 12-13 лет (+46 кг).
Марина Васюк завоевала первое место в разделе кумитэ 10-11 лет (-39 кг), второе место в разделе ката 10-11 лет, третье место в разделе котен ката 10-13 лет.
Рустам Озманян завоевал первое место в разделе котен ката до 9 лет, второе место в разделе ката 8-9 лет.
Дмитриев Дмитрий занял первое место в разделе котен ката 18+, третье место в разделе ката 18+.
Достойно выступал Заторский Андрей, одержал две победы в поединках кумитэ 8-9 лет.
По итогам соревнований сборная клуба «Нике-До» заняла третье общекомандное место из 21.
Готовил, поддерживал и помогал спортсменам на турнире заслуженный тренер Украины по каратэ Александр Рымбалович.
Напомним, николаевские спортсмены будут представлять Украину на Европейских студенческих играх, которые в июле 2020 года состоятся в Сербии.
7 марта в Днепре прошел Всеукраинский турнир по карате шотокан «KASUYA CUP».
Об этом НикВести сообщил спортсмен Дмитрий Дмитриев.
Спортсмены из 21 клуба со всей страны отстаивали право стать чемпионами в разных возрастных категориях и разделах. Николаевский клуб по карате «Нике-До» представляла команда в составе Артура Рымбаловича, Марины Васюк, Рустама Озманяна, Андрея Заторсия и Дмитрия Дмитриева.
Сборная клуба завоевала 10 медалей, из которых — 6 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых.
Артур Рымбалович завоевал три первых места в разделах котен ката 10-13 лет, ката 12-13 лет, кумитэ 12-13 лет (+46 кг).
Марина Васюк завоевала первое место в разделе кумитэ 10-11 лет (-39 кг), второе место в разделе ката 10-11 лет, третье место в разделе котен ката 10-13 лет.
Рустам Озманян завоевал первое место в разделе котен ката до 9 лет, второе место в разделе ката 8-9 лет.
Дмитриев Дмитрий занял первое место в разделе котен ката 18+, третье место в разделе ката 18+.
Достойно выступал Заторский Андрей, одержал две победы в поединках кумитэ 8-9 лет.
По итогам соревнований сборная клуба «Нике-До» заняла третье общекомандное место из 21.
Готовил, поддерживал и помогал спортсменам на турнире заслуженный тренер Украины по каратэ Александр Рымбалович.
Напомним, николаевские спортсмены будут представлять Украину на Европейских студенческих играх, которые в июле 2020 года состоятся в Сербии.