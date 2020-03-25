Николаевская фехтовальщица Ольга Харлан призвала заботиться о себе и своизх семьях в условиях пандемии коронавируса в мире.

Об этом она написала в своем Instagram.

«Наша мечта была отложена на 1 год, но, по крайней мере, совсем не отменена (давайте найдем здесь что-то положительное). Мы обязательно будем сильнее и терпеливее! Главное, что мы все должны заботиться о себе и своих семьях!», — прокомментировала она перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

Ранее Ольга Харлан показала, что коронавирус не может быть преградой для ее отношений с Луиджи Самеле, который находится на карантине в Италии.