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Николаевская фехтовальщица Ольга Харлан призвала заботиться о себе и своизх семьях в условиях пандемии коронавируса в мире.
Об этом она написала в своем Instagram.
«Наша мечта была отложена на 1 год, но, по крайней мере, совсем не отменена (давайте найдем здесь что-то положительное). Мы обязательно будем сильнее и терпеливее! Главное, что мы все должны заботиться о себе и своих семьях!», — прокомментировала она перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.
Ранее Ольга Харлан показала, что коронавирус не может быть преградой для ее отношений с Луиджи Самеле, который находится на карантине в Италии.
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Николаевская фехтовальщица Ольга Харлан призвала заботиться о себе и своизх семьях в условиях пандемии коронавируса в мире.
Об этом она написала в своем Instagram.
«Наша мечта была отложена на 1 год, но, по крайней мере, совсем не отменена (давайте найдем здесь что-то положительное). Мы обязательно будем сильнее и терпеливее! Главное, что мы все должны заботиться о себе и своих семьях!», — прокомментировала она перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.
Ранее Ольга Харлан показала, что коронавирус не может быть преградой для ее отношений с Луиджи Самеле, который находится на карантине в Италии.