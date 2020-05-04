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Украинская саблистка из Николаева, многократная чемпионка мира по фехтования на саблях и победительница Олимпиады-2008 Ольга Харлан рассказала, как перенос Игр-2020 повлияет на сборную Украины.
Об этом пишет ISport.
— Меня тревожит перенос Олимпиады, не скрою. Буквально же четыре месяца осталось до начала Игр, никто не мог подумать, что такое может произойти. Я до последнего надеялась, что их не отменят, они просто будут придерживаться разных мер, выступать без зрителей. Меня бы такой вариант развития устроил, ведь олимпийский цикл идет четыре года, а теперь он растягивается на еще один год. Я не возрастной спортсмен, но в сборной Украины есть те, кто уже подумывали завершить карьеру в этом году, а теперь придется жить год в неведении, - сказала Ольга Харлан.
Напомним, что украинская саблистка из Николаева Ольга Харлан рассказала о своих днях во время карантина.
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Украинская саблистка из Николаева, многократная чемпионка мира по фехтования на саблях и победительница Олимпиады-2008 Ольга Харлан рассказала, как перенос Игр-2020 повлияет на сборную Украины.
Об этом пишет ISport.
— Меня тревожит перенос Олимпиады, не скрою. Буквально же четыре месяца осталось до начала Игр, никто не мог подумать, что такое может произойти. Я до последнего надеялась, что их не отменят, они просто будут придерживаться разных мер, выступать без зрителей. Меня бы такой вариант развития устроил, ведь олимпийский цикл идет четыре года, а теперь он растягивается на еще один год. Я не возрастной спортсмен, но в сборной Украины есть те, кто уже подумывали завершить карьеру в этом году, а теперь придется жить год в неведении, - сказала Ольга Харлан.
Напомним, что украинская саблистка из Николаева Ольга Харлан рассказала о своих днях во время карантина.