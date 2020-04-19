Украинская саблистка из Николаева Ольга Харлан рассказала о своих днях во время карантина.

Об этом пишет Tribuna.com.

— Встаю я не в 07:30, как обычно вставала на тренировку, а где-то в часов 10, могу позволить. Потом небольшой завтрак, тренировка. Как ни странно, у меня вся неделя расписана тренировками, потому что я тренируюсь с итальянским клубом, и там тренер расписывает всю подготовку. И все члены этого клуба онлайн, людей 5-6, каждый день тренируемся онлайн. Слава Богу, у меня появился велотренажер. Все-таки на время карантина у меня появилась какая-то кардионагрузка. Трудно будет выходить из этого состояния, но хоть как-то нагружаться приходится, – сказала Ольга Харлан.