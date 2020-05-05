|Скорость ветра:
|1.7 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца:
|20:08
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:25
|Заход солнца:
|20:24
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Тренер боксера из Николаева Сергея Деревянченко (13–2, 10 КО) Андре Розье заявил, что его подопечный вскоре вновь станет чемпионом мира.
Об этом пишет Sport.ua.
— Мне бы хотелось увидеть реванш Сергея и GGG. Я считаю, что мы выиграли бой, но все немного вышло из-под контроля. Сергей — один из моих любимых бойцов, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим взбираться на вершину. Этот парень — некоронованный чемпион мира, и однажды на его талии появится пояс. У него есть немало вариантов, - сказал Андре Розье.
Напомним, что николаевский боксер Сергей Деревянченко рассказал, что проведет свой следующий бой как только в Украине закончится карантин.
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Тренер боксера из Николаева Сергея Деревянченко (13–2, 10 КО) Андре Розье заявил, что его подопечный вскоре вновь станет чемпионом мира.
Об этом пишет Sport.ua.
— Мне бы хотелось увидеть реванш Сергея и GGG. Я считаю, что мы выиграли бой, но все немного вышло из-под контроля. Сергей — один из моих любимых бойцов, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим взбираться на вершину. Этот парень — некоронованный чемпион мира, и однажды на его талии появится пояс. У него есть немало вариантов, - сказал Андре Розье.
Напомним, что николаевский боксер Сергей Деревянченко рассказал, что проведет свой следующий бой как только в Украине закончится карантин.