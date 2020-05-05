Тренер боксера из Николаева Сергея Деревянченко (13–2, 10 КО) Андре Розье заявил, что его подопечный вскоре вновь станет чемпионом мира.

Об этом пишет Sport.ua.

— Мне бы хотелось увидеть реванш Сергея и GGG. Я считаю, что мы выиграли бой, но все немного вышло из-под контроля. Сергей — один из моих любимых бойцов, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим взбираться на вершину. Этот парень — некоронованный чемпион мира, и однажды на его талии появится пояс. У него есть немало вариантов, - сказал Андре Розье.