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Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, а также их тренерам.
Соответствующий указ №164/2020 опубликован на сайте главы государства.
В частности, стипендии получат:
Гриненко Богдан Андреевич — чемпион мира 2019 по плаванию, в размере 12 тысяч гривен;
Науменко Олег Сергеевич — бронзовый призер чемпионата мира 2019 по фехтованию на колясках, в размере 7 тысяч гривен;
Конкин Виктор Олегович — серебряный призер чемпионата мира 2019 по плаванию, в размере 9 тысяч гривен;
Дорошин Александр Силантьевич — тренер сборной команды Украины по фехтованию на колясках и тренер бронзового призера чемпионата мира 2019 Науменко, в размере 7 тысяч гривен;
Каспаров Александр Аванесович — главный тренер сборной команды Украины по теннису настольному и тренер чемпиона Европы 2019 Николенко, в размере 3,5 тысячи гривен.
Напомним, что 9 марта в Киеве прошла ежегодная церемония вручения премии «Герои спортивного года», в ходе которой определяются лучшие спортсмены Украины. Двое николаевских спортсменов Ольга Харлан и Алексей Середа получили личные награды.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, а также их тренерам.
Соответствующий указ №164/2020 опубликован на сайте главы государства.
В частности, стипендии получат:
Гриненко Богдан Андреевич — чемпион мира 2019 по плаванию, в размере 12 тысяч гривен;
Науменко Олег Сергеевич — бронзовый призер чемпионата мира 2019 по фехтованию на колясках, в размере 7 тысяч гривен;
Конкин Виктор Олегович — серебряный призер чемпионата мира 2019 по плаванию, в размере 9 тысяч гривен;
Дорошин Александр Силантьевич — тренер сборной команды Украины по фехтованию на колясках и тренер бронзового призера чемпионата мира 2019 Науменко, в размере 7 тысяч гривен;
Каспаров Александр Аванесович — главный тренер сборной команды Украины по теннису настольному и тренер чемпиона Европы 2019 Николенко, в размере 3,5 тысячи гривен.
Напомним, что 9 марта в Киеве прошла ежегодная церемония вручения премии «Герои спортивного года», в ходе которой определяются лучшие спортсмены Украины. Двое николаевских спортсменов Ольга Харлан и Алексей Середа получили личные награды.