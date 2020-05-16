Боксер из Николаева Сергей Деревянченко, бывшего претендент на пояс чемпиона мира Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) считает, что возможный боя против Криса Юбенка-младшего (29-2, 22 КО) не будет простым.

Об этом пишет XSport.

— Не думаю, что бой с Юбенком будет простым. Хотя, может я и ошибаюсь. В боксе все может решить один удар. Вот только Юбенк сложный соперник, он бывший чемпион мира. Я думаю, что это будет непростой бой. У нас сейчас нет простых поединков. Ну а организовать этот бой — да, без проблем, - сказал Сергей Деревянченко.

Напомним, что украинский средневес, николаевец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) планирует провести бой с чемпионом WBA и обладателем франчайзингового пояса WBC Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО) уже этой осенью.