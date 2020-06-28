В эту субботу, 27 июня, в Николаеве стартовала регата на кубок Кинбурнской косы. Участие в гонке приняли спортсмены из Одессы, Херсона, Южного, Днепра, Николаева и других городов.

Об этом идет речь в программе «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

— В эту субботу стартовала 27-ая регата за кубок Кинбурнской косы. Полсотни яхт, 3 дня перегонов, азарт и желание победить... Регата имеет многолетнюю историю, основал её 1994 Сергей Шаповалов, известный яхтсмен, доцент НУК. Не удивительно, что после смерти регата получила его имя, - говорится в сюжете.

Стартовало соревнование из областного яхтклуба 27 июня. Регата состоит из трёх этапов-гонок: путь из Николаева в Очаков, из Очакова на Кинбурнскую косу и с Кинбурнской косы на Очаков.

Один из участников рассказал о сложностях при участии в подобных соревнованиях.

— Сложности бывают только с погодой, как вот сейчас отсутствие ветра, так и наоборот бывало очень много ветра в море было. Нравится тем, что это большая регата после зимы, особенно после карантина, когда все сидели дома и ничего не делали. Эта регата в море, красиво, приятно походить в море. Кинбурнская тоже красивое место, - рассказал участник.

Также он отметил, что в эту регату взял с собой на борт молодых спортсменов, чтобы они научились ходить на крейсерских яхтах, получили новый опыт.

Участники регаты из Днепра рассказал о желании добыть победу в этом соревновании, отметив качество своей яхты классом Л-30 — она, возможно, в ближайшем будущем станет олимпийским классом, на котором будет гоняться смешанный экипаж из мужчины и женщины.

Напомним, что 23 мая в Николаеве стартовал парусный сезон - 2020. Из-за карантина на первую в этом году регату вышли только 15 яхт.