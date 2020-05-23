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Сегодня, 23 мая, в Николаеве стартовал парусный сезон - 2020. Из-за карантина на первую в этом году регату вышли только 15 яхт.
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
Организаторы мероприятия Общественный совет по вопросам развития туризма в Николаеве при департаменте экономического развития Николаевского городского совета Игорь Воронцов и Александр Скляр рассказали, что прежде всего стремились соблюсти нормы безопасности для людей, поэтому зрителей массово не приглашали.
– В то же время воплотили нашу главную цель - передали особый дух парусного спорта, продемонстрировали приверженность парусным традициям ежегодного Mykolaiv River Fest, - сказал Александр Скляр.
Гонки включают две дистанции - так называемая «короткая петля» и маршрут к Волошской косы. Участники снаряжали яхты, не скрывая удовольствия от возможности наконец выйти на воду. Самому старшему яхтсмену – больше 70 лет. А на яхте «Антей» за первенство соревновался женский экипаж.
Старт гонке дал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, поздравив участников и вручив символические призы экипажам парусников.
– Все знают, что Николаев - город на волне. Сегодня штиль, впрочем, день одинаково прекрасен, ведь стартовала первая парусная регата в этом сезоне. Спортсмены чуть дождались, запала и вдохновения им не занимать. Желаю семь футов под килем и попутного ветра! – сказал Александр Сенкевич.
Отмечается, что в ближайшие дни состоится награждение победителей регаты.
Фото: Вячеслав Тешнер
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Сегодня, 23 мая, в Николаеве стартовал парусный сезон - 2020. Из-за карантина на первую в этом году регату вышли только 15 яхт.
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
Организаторы мероприятия Общественный совет по вопросам развития туризма в Николаеве при департаменте экономического развития Николаевского городского совета Игорь Воронцов и Александр Скляр рассказали, что прежде всего стремились соблюсти нормы безопасности для людей, поэтому зрителей массово не приглашали.
– В то же время воплотили нашу главную цель - передали особый дух парусного спорта, продемонстрировали приверженность парусным традициям ежегодного Mykolaiv River Fest, - сказал Александр Скляр.
Гонки включают две дистанции - так называемая «короткая петля» и маршрут к Волошской косы. Участники снаряжали яхты, не скрывая удовольствия от возможности наконец выйти на воду. Самому старшему яхтсмену – больше 70 лет. А на яхте «Антей» за первенство соревновался женский экипаж.
Старт гонке дал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, поздравив участников и вручив символические призы экипажам парусников.
– Все знают, что Николаев - город на волне. Сегодня штиль, впрочем, день одинаково прекрасен, ведь стартовала первая парусная регата в этом сезоне. Спортсмены чуть дождались, запала и вдохновения им не занимать. Желаю семь футов под килем и попутного ветра! – сказал Александр Сенкевич.
Отмечается, что в ближайшие дни состоится награждение победителей регаты.
Фото: Вячеслав Тешнер