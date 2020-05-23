Сегодня, 23 мая, в Николаеве стартовал парусный сезон - 2020. Из-за карантина на первую в этом году регату вышли только 15 яхт.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Организаторы мероприятия Общественный совет по вопросам развития туризма в Николаеве при департаменте экономического развития Николаевского городского совета Игорь Воронцов и Александр Скляр рассказали, что прежде всего стремились соблюсти нормы безопасности для людей, поэтому зрителей массово не приглашали.

– В то же время воплотили нашу главную цель - передали особый дух парусного спорта, продемонстрировали приверженность парусным традициям ежегодного Mykolaiv River Fest, - сказал Александр Скляр.

Гонки включают две дистанции - так называемая «короткая петля» и маршрут к Волошской косы. Участники снаряжали яхты, не скрывая удовольствия от возможности наконец выйти на воду. Самому старшему яхтсмену – больше 70 лет. А на яхте «Антей» за первенство соревновался женский экипаж.

Старт гонке дал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, поздравив участников и вручив символические призы экипажам парусников.

– Все знают, что Николаев - город на волне. Сегодня штиль, впрочем, день одинаково прекрасен, ведь стартовала первая парусная регата в этом сезоне. Спортсмены чуть дождались, запала и вдохновения им не занимать. Желаю семь футов под килем и попутного ветра! – сказал Александр Сенкевич.

Отмечается, что в ближайшие дни состоится награждение победителей регаты.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер