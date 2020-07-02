Киевское «Динамо» обратилось в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) и Министерство здравоохранения с просьбой провести финал футбольного Кубка Украины со зрителями. Финал пройдет 8 июля в Харькове.
Об этом говорится в открытом обращении «Динамо».
Футбольный клуб просит открыть несколько секторов для болельщиков.
«Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. Перед нами есть пример ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны с учетом соблюдения правил и мер медицинского протокола. В нашей стране работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе — это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча», — говорится в обращении.
Ранее сообщалось, что согласно постановлению главного санитарного врача Украины, финал футбольного Кубка Украины будет проходить при пустых трибунах.
При этом в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией во Львове, футбольная федерация приняла решение перенести решающую игру турнира в другой город. Новым местом финала стал Харьков. Отметим, что изначально финал должен был принять Тернополь.
Киевское «Динамо» обратилось в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) и Министерство здравоохранения с просьбой провести финал футбольного Кубка Украины со зрителями. Финал пройдет 8 июля в Харькове.
Об этом говорится в открытом обращении «Динамо».
Футбольный клуб просит открыть несколько секторов для болельщиков.
«Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. Перед нами есть пример ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны с учетом соблюдения правил и мер медицинского протокола. В нашей стране работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе — это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча», — говорится в обращении.
Ранее сообщалось, что согласно постановлению главного санитарного врача Украины, финал футбольного Кубка Украины будет проходить при пустых трибунах.
При этом в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией во Львове, футбольная федерация приняла решение перенести решающую игру турнира в другой город. Новым местом финала стал Харьков. Отметим, что изначально финал должен был принять Тернополь.